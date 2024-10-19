Кадыров похвалился очередной наградой

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Рамзан Кадыров сообщил о получении юбилейной медали в связи с 25-летием воссоздания управления ФСБ в Чечне, подчеркнув, что его награда имеет первый номер.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня об очередной награде. Он опубликовал в своем Telegram-канале отчет о торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине со дня воссоздания Управления Федеральной службы безопасности по Чеченской Республике.

Глава Чечни сообщил, что вручил сотрудникам управления ряд наград. "Также мне было приятно получить от начальника УФСБ по ЧР Дмитрия Кечкина юбилейную медаль за номером один по случаю 25-летия со дня воссоздания управления", - сообщил Рамзан Кадыров..

Помимо этой у Рамзана Кадырова насчитывается еще как минимум 76 наград и званий, включая почетные знаки от стоматологов, фермеров и агропромышленного комплекса. Он - почетный правозащитник, хранитель ключей от мусульманских реликвий и одновременно почетный академик, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

"Кавказский узел" также писал, что в феврале Владимир Путин вручил главе Чечни Владимир Путин орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, отметив его "большой вклад в укрепление государственности".

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