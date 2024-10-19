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21:32, 19 октября 2024

Кадыров похвалился очередной наградой

Дмитрий Кечкин (слева) вручает награду Рамзану Кадырову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Кадырова от 19.10.24, https://t.me/RKadyrov_95/5181

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров сообщил о получении юбилейной медали в связи с 25-летием воссоздания управления ФСБ в Чечне, подчеркнув, что его награда имеет первый номер. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня об очередной награде. Он опубликовал в своем Telegram-канале отчет о торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине со дня воссоздания Управления Федеральной службы безопасности по Чеченской Республике. 

Глава Чечни сообщил, что вручил сотрудникам управления ряд наград. "Также мне было приятно получить от начальника УФСБ по ЧР Дмитрия Кечкина юбилейную медаль за номером один по случаю 25-летия со дня воссоздания управления", - сообщил Рамзан Кадыров.. 

Помимо этой у Рамзана Кадырова насчитывается еще как минимум 76 наград и званий, включая почетные знаки от стоматологов, фермеров и агропромышленного комплекса. Он - почетный правозащитник, хранитель ключей от мусульманских реликвий и одновременно почетный академик, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

"Кавказский узел" также писал, что в феврале Владимир Путин вручил главе Чечни Владимир Путин орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, отметив его "большой вклад в укрепление государственности". 

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Автор: "Кавказский узел"

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