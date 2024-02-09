09 февраля 2024, 03:57

Кадыров заслужил очередной орден от Путина

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Владимир Путин наградил главу Чечни Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, отметив его "большой вклад в укрепление государственности". Спикер чеченского парламента Магомед Даудов получил ту же награду третьей степени. 

Рамзан Кадыров был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени в 2006 году, а третьей степени - в 2021 году. Также Кадырова награждали орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", говорится в биографической справке "Кавказского узла" о главе Чечни.

Указ о награждении Кадырова и Даудова, датированный 8 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Как следует из документа, Кадыров награжден за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики» орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов получил, согласно тому же указу, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ему в заслуги Путин поставил "большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Сам Рамзан Кадырова по состоянию на 3.50 мск сегодня не прокомментировал в своем Telegram-канале новое награждение.

Многочисленные награды с 2023 года коллекционирует и 16-летний сын Рамзана Кадырова Адам. Серия награждений Адама Кадырова началась после того, как он избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. На том момент Адаму Кадырову было еще 15 лет. Подробнее о наградах Кадырова-младшего рассказывается в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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Примечание:

"Чингиз Ахмадов награжден квартирой после оправданий Кадырова-младшего", "Адам Кадыров пополнил коллекцию наград общественной медалью после избиения Журавеля", "Адам Кадыров получил седьмую награду после избиения Журавеля".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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