Кадыров назвал заслуженными все награды его сына Адама

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам получил все свои награды за конкретные достижения и назвал его "замечательным парнем".

Как писал "Кавказский узел", с февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил как минимум 31 награду. Второе место по числу наград занимает его сын Адам. 25 августа ему вручили медаль "Защитнику Чеченской республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал.

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о многочисленных наградах его сына Адама, заявил, что он получил все награды за конкретные достижения, пишет 14 сентября РИА "Новости".

По словам Кадырова-старшего, Адам рос рядом с ним, потому "имеет богатый опыт и знания". Однако при этом у Адама имеется и практика. Рамзан Кадыров напомнил, что был молодым, когда его "поставили на должность первого вице-премьера правительства региона". "Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень", - заявил глава Чечни.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года Рамзан Кадыров получил новую награду — почетный знак "Кентавр" Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства.

