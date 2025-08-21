×

02:57, 21 августа 2025

Кадыров подарил Чимаеву Maybach за чемпионский пояс

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров, встретивший в грозненском аэропорту Хамзата Чимаева, позировал перед журналистами с его чемпионским поясом и подарил спортсмену автомобиль Maybach. 

Как писал "Кавказский узел", 17 августа боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, стал новым чемпионом организации в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. Так, в январе 2021 года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Кадыров сообщил о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля. В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. Власти Чечни, заказывая у известных людей рекламу аккаунтов членов семьи Кадырова и его приближенных в соцсетях, финансировали раскрутку в том числе и аккаунта Чимаева.

О торжественной встрече Чимаева в аэропорту Грозного Кадыров отчитался вечером 20 августа. “Он передал мне пояс, завоеванный в бою, и этим жестом подчеркнул, что его победа - это общая победа нашего народа”, - написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

Похвалив Чимаева за бой, Кадыров заметил, что “сам возобновил тренировки. “Хамзат является ярким примером того, что если трудиться с полной отдачей, то можно достичь любых целей. Его успех стал стимулом и для меня лично: после его боя я сам возобновил тренировки”, - говорится в публикации. 

Сам Чимаев, в свою очередь, заявил журналистам, что ему всегда помогала поддержка главы Чечни. На видео из аэропорта Грозного он вручает свой чемпионский пояс Кадырову сразу после выхода из самолета и тот позирует с ним перед журналистами, а затем передает пояс своему сыну Адаму. При этом Чимаеву вручают новый автомобиль, на котором он и уезжает из аэропорта - Mercedes-Maybach GLS 600.

Цена Mercedes-Maybach GLS 600 в 2025 году составляет более 200 тысяч долларов (16.5 млн рублей), отмечает издание Car and Driver. На сайте Dubicars.com, где публикуются предложения для покупателей люксовых автомобилей в ОАЭ, новые машины этой модели предлагаются по цене от 257 до 291 тысячи долларов (от 20,6 до 23,5 млн рублей). 

После встречи в аэропорту Чимаеву не отдали его чемпионский пояс, утверждает оппозиционный чеченский канал NIYSO. “В родовое село он вернулся уже без него. По всей видимости, теперь обладателем пояса UFC будет Адам Кадыров", - говорится в публикации канала. 

На видео, снятом сразу после победы Чимаева на ринге, боец, едва получивший пояс, по-чеченски кричит “Дустум (позывной Адама Кадырова), везу тебе эту железяку!”, отмечает подкаст “свобода (не) за горами”.

Авторы подкаста также отмечают, что Кадыров дарил Чимаеву “множество дорогих подарков, в том числе “как минимум три “Мерседеса”.

Рамзан Кадыров не раз дарил спортсменам дорогостоящие автомобили, в трм числе и от имени фонда имени Кадырова. 11 октября 2018 года он поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от автомобиля Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. В декабре 2021 года автомобиль Mercedes от Кадырова получил дагестанский боец ММА Магомед Анкалаев. 

Автор: "Кавказский узел"

