03:52, 18 августа 2025

Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе

Хамзат Чимаев. Фото Getty Images

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий за Объединенные Арабские Эмираты, стал новым чемпионом организации в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Бой в рамках турнира UFC 319 между Чимаевым и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси состоялся 17 августа на арене United Center в Чикаго.

Он продлился пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44), пишет "Коммерсант".

На счету Чимаева 15 побед в ММА и ни одного поражения, у дю Плесси это третье поражение в карьере и первое в UFC при 22 победах, сообщает "Чемпионат".

Комментируя победу, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Чимаева одной из ярчайших звезд UFC. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Кадыров написал, что "Чимаев снова доказал, что для него не преград". "Наш спортсмен вышел победителем, сохранив свой идеальный рекорд и статус одного из самых ярких бойцов современного ММА", - отметил глава республики, добавив, что "каждое его выступление смело можно назвать эталонным".

Чимаев переехал в Швецию в 19 лет. Сначала он бился в UFC как боец из Швеции, затем - как боец из ОАЭ. На ринг в Чикаго он вышел именно с флагом Эмиратов. В январе он получил гражданство этой страны, также у него российское гражданство. При этом гражданства Швеции у него нет. К двум последним боям - с Робертом Уиттакером и дю Плесси - он готовился в Кисловодске и Грозном, сообщает "Спорт-экспресс".

Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. Так, в январе 2021 года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Рамзан Кадыров сообщил о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля.

В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. В марте 2021 года Чимаев по приглашению Кадырова прилетел в Чечню для реабилитации после перенесенного коронавируса. Кадыров тогда сообщил, что уговорил Чимаева не прекращать спортивную карьеру, "призвал собраться с силами, не опускать руки".

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 произошла стычка между Чимаевым и братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. Ему предшествовал словесный конфликт в соцсетях, в ходе которого, в частности, Нурмагомедов упрекнул Чимаева в переезде в Швецию.

Автор: "Кавказский узел"

