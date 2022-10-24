Конфликт между спортсменами дал повод чеченским властям показать себя миротворцами

24 октября 2022, 13:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Столкновение между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым не будет иметь последствий, бойцы извинились друг перед другом, заявил Хабиб Нурмагомедов. При этом Рамзан Кадыров успел выступить с увещеванием к болельщикам, призвав их не волноваться, а вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов попросил спортсменов и болельщиков "не говорить нехороших вещей".

Как писал "Кавказский узел", Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. Так, в мае глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. В марте 2021 года Чимаев по приглашению Кадырова прилетел в Чечню для реабилитации после перенесенного коронавируса. Кадыров тогда сообщил, что уговорил Чимаева не прекращать спортивную карьеру, "призвал собраться с силами, не опускать руки".

22 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 280, на котором дагестанский боец Ислам Махачев победил спортсмена из Бразилии Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе. В момент, когда Махачеву вручали пояс, Абубакар Нурмагомедов - брат Хабиба Нурмагомедова - подрался с уроженцем Чечни, бойцом ММА Хамзатом Чимаевым.

Чимаев подошел к Нурмагомедову поздороваться и слегка ударил его кулаком в живот, пишет сегодня "Спорт-Экспресс". "Можно же было нормально подойти и поздороваться", - упрекнул Чимаева Нурмагомедов. Тот ответил: «Я делаю как хочу». «Не будешь так делать со мной», - парировал Нурмагомедов, после чего бойцы начали толкаться, информирует издание.

Конфликт показан на видео, опубликованном 23 октября в соцсети ВКонтакте" в группе "Балдей ММА". На кадрах видно, что к Нурмагомедову, сидящему в зрительском кресле, подошел Чимаев и пожал ему руку, после чего Нурмагомедов его окрикнул. Чимаев подошел к нему, и после обмена репликами произошла короткая стычка. Нурмагомедов и Чимаева разняли присуствующие в зале.

О том, что между Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым нет конфликта, заявил Хабиб Нурмагомедов. "Мы собрались с братьями пообщались, извинились перед друг другом", – сказал он на кадрах ролика, опубликованном 23 октября в Telegram-канале "Спросите у Расула".

На видео показаны, кроме Хабиба Нурмагомедова, его брат Абубакар, Хамзат Чимаев, вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов, и еще несколько мужчин. Все они стоят полукругом в помещении. Абузайд Висмурадов в конце видео дополнил слова Хабиба Нурмагомедова. "Чтобы нехорошие вещи не говорили - мы братья и будем до конца", - сказал он, сжав кулак.

Драку Нурмагомедова с Чимаевым прокомментировал и Рамзан Кадыров, заявив, что между ними нет никакой ссоры. "Убедился лично и передаю эту информацию недоброжелателям. Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба и не пытайтесь подначивать и дразнить спортсменов и их болельщиков. Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось", – написал 23 октября глава Чечни на своей странице во "ВКонтакте".

Команды Нурмагомедова и Чимаева "поставили точку в конфликте", сообщило 23 октября Fighttime.ru.

Драке Нурмагомедова и Чимаева предшествовал словесный конфликт

Лига UFC, с которой заключены контракты и у Чимаева, и у Нурмагомедова, заявила, что не будет их наказывать за драку. "Знаете, это бои, здесь такое бывает. Да, это временами переходит рамки, но что поделать. Мы не будем применять каких-либо санкций к бойцам, это просто часть бизнеса", – привел 23 октября Sports.ru слова главы UFC Дэйна Уайта.

Драке между Чимаевым с Нурмагомедовым предшествовал словесный конфликт, пишет издание. Ранее Чимаев резко отзывался о Хабибе Нурмагомедове, обещал "размазать" и ссорился в соцсетях с Абубакаром Нурмагомедовым.

13 мая 2021 года во время прямого эфира Рамзана Кадырова в соцсети, Хамзат Чимаев написал в комментарии: "Мы и его [Нурмагомедова] порвем, если он захочет". Хабиб не стал отвечать, но вмешался его брат Абубакар. Он посоветовал Хамзату быть аккуратнее со словами.

Рамзан Кадыров 13 мая 2021 года объявил, что готов выплатить Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за победу над бойцом клуба "Ахмат". При этом он упрекнул дагестанского бойца за выступления под эгидой UFC, а не под флагом России или Дагестана, и назвал Нурмагомедова "проектом UFC". "Хабиб – хороший спортсмен, но он проект UFC... Факт остается фактом, он проект UFC. Я так считаю, и я думаю, что и он тоже согласится", - сказал Кадыров. Хабиб вызов на бой проигнорировал, а 30 мая пояснил, что не отреагировал на слова Кадырова, поскольку они не оскорбительны и не требуют комментария.

Также Абубакар Нурмагомедов упрекнул Чимаева, что ранее он переехал из Чечни в Швецию. В ответ Хамзат Чимаев припомнил Нурмагомедову его единственное поражение в UFC в поединке с Давидом Завадой в 2019 году. Нурмагомедов на это ответил, что принял это свое поражение нормально, так как ММА – это спорт, пишет издание.

После этого в пользователи соцсетей стали критиковать Чимаева за конфликт с Нурмагомедовыми, и он решил его замять. "Не надо спорт смешивать с политикой. Дагестанцы – наши братья, мы всегда были и будем братьями", – приводит слова Чимаева издание.

В сентябре 2022 года Чимаев не смог пройти взвешивание на UFC 279, и его бой с Нейтом Диасом был отменен. Хабиб Нурмагомедов обвинил в случившемся окружение Чимаева. "Недавно смотрел взвешивание Хамзата Чимаева. Я следил за тем, что происходит с его весом, и смотрел на его команду. Вокруг него нет мусульман, это очень плохо", – процитировало Нурмагомедова издание.

Чимаев не ответил, но 22 октября в Абу-Даби произошла его стычка с Абубакаром Нурмагомедовым, пишет издание.

Напомним, в январе 2021 года года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Рамзан Кадыров сообщил о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля. При этом глава Чечни на торжественной встрече Хамзата Чимаева проигнорировал масочный режим, который сам же установил для простых жителей республики.

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