Кадыров проигнорировал масочный режим на встрече с зараженным COVID-19 бойцом ММА

06 января 2021, 14:57

Боец ММА Хамзат Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус, но Рамзан Кадыров, другие спортсмены и родственники бойца на встречах с ним пренебрегли действующим в республике масочным режимом, следует из публикаций в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне действует масочный режим. 2 декабря 2020 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов в очередной раз пригрозил жителям республики высокими штрафами за несоблюдение профилактики коронавируса. При этом сам Даудов и чеченские чиновники в целом пренебрегают масочным режимом, указали пользователи Instagram. 24 декабря супруга и две дочери Рамзана Кадырова на организованном Минкультом Чечни творческом вечере также были без масок, хотя власти требуют надевать их даже в автомобиле, возмутились пользователи соцсети.

О том, как Рамзан Кадыров и его окружение игнорируют жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

О "торжественном приеме" Хамзата Чимаева Рамзан Кадыров сообщил 5 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Один из самых ярких и талантливых бойцов ММА Хамзат Чимаев вернулся на малую родину - в Чеченскую Республику. Вместе с воспитанниками РСК «Ахмат» мы оказали ему торжественный прием в Грозном. [...] Мы прекрасно провели время вместе с Хамзатом и бойцами РСК «Ахмат». У нас состоялся очень теплый и интересный разговор. В честь приезда бойца выступили команда КВН, звезды чеченской эстрады, танцевальные ансамбли республики. Я вручил Хамзату ключи от автомобиля, подаренного ему РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал глава Чечни.

Публикация проиллюстрирована серией фотографий, на которых за накрытым столом сидят Рамзан Кадыров, вплотную к нему - Хамзат Чимаев, далее за столом расположились другие гости. На кадрах видно, что ни на одном участнике торжественного приема нет защитных масок.

При этом после прилета в аэропорт Грозного, где 1 января Чимаева встретили первый замминистра спорта Чечни Чингизхан Хациев, "многочисленные поклонники, родственники и друзья", Чимаев рассказал, что намеченный на 20 января бой с американским бойцом Леоном Эдвардсом отменен из-за положительного теста на коронавирус у Чимаева.

"К сожалению, все испортил мой положительный тест на COVID-19. Да, я сейчас не представляю опасности для окружающих, но бой отменили. Приехал домой, будем восстанавливаться", - привело слова Хамзата Чимаева ИА "Грозный-информ".

Хамзат Чимаев - чеченский боец, проживающий в Швеции и выступающий в UFC. На его счету девять побед и ни одного поражения, сообщило агентство.

К распространению коронавируса отношение властей Чечни менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

О том, что бой Чимаева и Эдвардса отменен из-за коронавируса у Чимаева, сообщил и менеджер Чимаева Али Абдель-Азиз. "Его лёгкие не восстановились на все сто процентов. Ему нужно время, поэтому он взял необходимую паузу", - привело 31 декабря его слова издание ProstoProSport.

После приезда в Чечню Хамзат Чимаев опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото, на которых он показан рядом с братьями, пожилой бабушкой, другими спортсменами. Ни на одном человеке на этих фото защитных масок также нет.

Напомним, что 30 ноября 2020 года Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса.

К 6 января в Чечне подтвердились 9304 теста на COVID-19, из них 98 – за последние сутки. Умершими от коронавируса в республике числятся 95 человек, при этом в Чечне сегодня наибольшее среди регионов СКФО число активных больных (3797). На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".