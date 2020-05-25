История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись

25 мая 2020, 21:40

От насмешливого неприятия и угроз в адрес «паникеров», до самых жестких мер против нарушителей карантина – как менялось отношение в Чечне к пандемии коронавируса рассказывается в справке «Кавказского узла».

«Подожди, ты и так умрешь!»

Чечня встретила коронавирусную инфекцию паническими сообщениями и последовавшими затем извинениями за них. Так еще в начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал извинение за свои аудиосообщения о захлестнувшей Чечню эпидемии коронавируса. Тогда жители Чечни признались, что поддались панике, услышав о тысячах заразившихся.

Через месяц, когда в странах Южного Кавказа появились первые зараженные, слухи в соцсетях возобновились, и руководители Чечни выступили с успокаивающими речами. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов призвал население не верить фейковым сообщениям и обращаться за информацией только к официальным источникам.

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров пригласил россиян отдыхать в Чечне, где, по его мнению, не может распространиться коронавирус: «Такой аромат вы с собой унесете после нашей черемши, что мама не горюй, от вас коронавирус будет бежать с ракетной скоростью». Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман.

Наконец, Рамзан Кадыров призвал не бояться коронавируса и укреплять организм народными средствами. «Подожди, ты и так умрешь! Не пытайся умереть до того, как умрешь. <...> Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус. Те, у кого есть здоровье, его перенесут. Те, у кого его нет, не перенесут. Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте в воде лимон с медом, пейте это и сидите, тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет», - предложил глава Чечни.

При этом на футбольном матче «Ахмата» с «Динамо» 13 марта, охрана, досматривавшая пришедших на игру, была в масках и перчатках, - заметили грозненцы, которых заставили посетить игру.

Смена риторики: угрозы и пластиковые трубы

С 17 марта школьники были отправлены на каникулы досрочно. В Москве режим повышенной готовности из-за коронавируса был введен 5 марта . Чечня объявила этот режим 18 марта, последней в СКФО. Несмотря на это муфтий Чечни призвал верующих в республике «не терять самообладания и не поддаваться панике», отказавшись вводить ограничения. Впрочем через неделю тон муфтия изменился, и 24 марта на экстренном совещании заявил о необходимости принять дополнительные меры безопасности.

24 марта в Чечне подтвердился первый случай заболевания, а 1 апреля зафиксирован первый случай смерти больного коронавирусом.

Еще 16 марта Рамзан Кадыров призывал жителей Чечни не бояться распространения коронавируса и прекратить скупать продукты. А через 10 дней он создал и лично возглавил дополнительный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и призвал жестко наказывать нарушителей карантинного режима, приравняв их к террористам. Глава Чечни потребовал сажать их в изолятор, лишать пищи и закапывать в ямах. Впрочем, в тот же день, Кадыров поучаствовал в массовом торжестве в честь открытия Дворца искусств в Грозном вопреки собственным призывам отменить все массовые мероприятия.

28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о том, что въезд в Грозный ограничен. Силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер.

3 апреля в Чечне фактически введен комендантский час». С 5 апреля было анонсировано закрытие въезда в республику всех видов транспорта.

Спор с Мишустиным и нарушение собственных правил

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами России сделал замечание губернаторам, которые ввели запрет на выезд и въезд в регионы, посоветовав «не путать региональные полномочия с федеральными». Конкретные имена и регионы премьер не упомянул, но Рамзан Кадыров в тот же день заявил, что, если речь шла о Чечне, то Мишустина ввели в заблуждение.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Чечне на 25 мая составило 1 090. Число смертельных случаев – 12. На главной странице «Кавказского узла» минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Коронавирус добрался до Кавказа».

При совершении публичных мероприятий как руководители Чечни, так и силовики на улицах регулярно игнорировали правила карантина. Участники коллективного намаза и визита на могилу Ахмата Кадырова никто не надевал маску и не соблюдал социальную дистанцию, возмущались пользователи соцсетей.

Чеченские врачи: протесты и смерти

14 мая стало известно о протестах медперсонала Гудермесской центральной республиканской больницы. В тот же день в ней были уволены два врача. Через три дня медработники публично извинялись на телекамеры ЧГТРК «Грозный». Впоследствии Рамзан Кадыров призвал уволить всех, кто жаловался на нехватку средств защиты, назвав их провокаторами.

16 мая министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что COVID-19 заразились более 50 врачей, четыре из них умерли.

Кадыров и коронавирус: что осталось за кадром?

21 мая источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус. Вечером ТАСС передал, что Кадырова с подозрением на коронавирус доставили на самолете в Москву . В информационном управлении главы и правительства Чечни отказались прокомментировать эту информацию.

Рамзан Кадыров здоров, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, назвав разговоры о болезни главы Чечни «сплетнями». В свою очередь, депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов написал на своей странице в Instagram, что члены «команды Кадырова» молятся за него, прося «исцелить от любого недуга». Помощник Кадырова, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев, в ночь с 20 на 21 мая в прямом эфире на своей странице в Instagram не подтвердил и не опроверг информацию о недомогании Кадырова.

Однако, Рамзан Кадыров в поздравлении с Ураза-байрамом не появился вечером 23 мая в кадре видеоролика, а ограничился аудиосообщением. На видео демонстрируется мечеть имени дяди пророка Мухаммада – Хамзы, расположенная на территории резиденции главы Чечни. Лицо человека, снимающего видео, в кадре не появляется.

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