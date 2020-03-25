Муфтий Чечни призвал воздержаться от многолюдных свадеб и поминок

25 марта 2020, 05:24

Из-за угрозы распространения коронавируса в Чечне нежелательно проводить многолюдные свадьбы и поминки, заявил 24 марта Салах Межиев. Жители республики рассказали, что избегают массовых мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия коронавируса дала положительный результат у трех жителей республики. Роспотребнадзор подтвердил в Чечне один случай заражения. Глава республики Рамзан Кадыров обвинил жителей Чечни в нарушении карантинных требований.

Муфтий Чечни Салах Межиев 24 марта провел экстренное совещание в муфтияте республики с участием местных богословов, на котором заявил о необходимости принять дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом. Видео с совещания опубликовано в тот же день в Instagram-паблике Духовного управления мусульман Чечни, насчитывающем 109 тысяч подписчиков.

Межиев уточнил, что во время пятничной молитвы во всех мечетях "необходимо доводить до жителей республики информацию о том, что людям в это время лучше не посещать массовые мероприятия". "Тем более людям в возрасте и больным лучше в пятничный день оставаться дома. Потому что вирус больше всего поражает больных и людей пенсионного возраста", - уточнил он.

В своем выступления на чеченском языке муфтий заявил, что главная задача собрания - довести складывающуюся ситуацию до населения. Он подчеркнул, что на верующих лежит обязанность оберегать себя от эпидемии и привел в пример поступок халифа Умара бин Хаттаба, который отказался входить в пораженный чумой город.

«Пока не закончится эта эпидемия, нам нужно будет проявлять осторожность при проведении поминок, раздачи милостыни, совершении зикров. В первую очередь при смерти человека нужно совершить фарз (обязательное действие) - совершение молитвы, погребение умершего. Не собирать много людей [...] Милостыню будем раздавать. Будь то корова или овца, ее (жертвенное мясо) мы раздаем. В течение этих трех дней проводить зикры с участием только близких, не созывая людей […] Людей, что приходят на похороны с соболезнованиями, сразу же после выражения соболезнования, выразив благодарность, отпускаем. Если кто запланировал проведение обряда саг1а (милостыни) или мавлида, то в связи с обстановкой это следует перенести», - сказал муфтий, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Межиев также высказался относительно совершения коллективных пятничных молитв (рузба-намаз) в мечетях.

«Относительно рузба (-намаза) у нас пока изменений не будет. Если до наступления пятницы что-то выявится, то будет соответствующее обращение. Рузба будем совершать как прежде. Что хотелось бы сказать тем людям, которые приходят на рузба. Пожилой (человек), если у него грипп, больной - лучше, чтобы он остался дома. На пожилых нет греха перед Всевышним, если в такой ситуации они останутся дома», - сказал он.

Заявление муфтия по данным на 05.24 мск сегодня, 25 марта набрало 8952 просмотра и 30 комментариев, большинство которых - на чеченском языке. Пользователи в основном задали уточняющие вопросы и пожелали всем благополучия.

«Свадьбы запрещены, или это рекомендация?» - поинтересовался dadi_klant. «Что намечается?» – спросила madam_885_.

По словам представителя духовенства Чечни, речь идет о запретах на проведение траурных, свадебных и других мероприятий в республике.

«Речь идет о том, чтобы не собирать слишком много народа с учетом существующей угрозы эпидемии. У представителей некоторых вирдов (течений) принято в течение трех дней после смерти родственника проводить обряды саг1а, мавлид и зикр с участием большого количества мюридов. Также и на тезет (поминки) принято ходить большими группами и находиться там какое-то время после выражения слов соболезнования. Поэтому в первом случае рекомендуется снизить число участников обрядов, а во втором - уходить сразу после выражения соболезнования родственникам умершего. То же касается и проведения свадеб. Организовывать крупные торжества не следует, так же как и проводить их в различных дворцах торжеств, ресторанах и кафе, собирая много людей. Все следует делать в узком кругу, с минимальным количеством участников, чтобы уберечь себя и других от рисков заразиться коронавирусом», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 24 марта богослов Али.

Он также подчеркнул, что муфтият республики не планирует в настоящее время отменять проведение коллективных пятничных намазов в мечетях. «Пожилым людям и больным желательно пока не посещать мечети, потому что они находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией», - отметил Али.

Жители Чечни рассказали про уже действующие ограничения

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни отметили, что в республике уже начали следовать рекомендациям муфтия.

«У снохи умерла родственница. Ездили на тезет (поминки) в село сегодня (24 марта). Так там всех, кто приходил выразить слова соболезнования, сразу отпускали. Обычно десятки, а то и сотни человек собираются в таком случае, но теперь людей просят не задерживаться. Я такое только в войну наблюдал, когда человек приезжал из другого села на тезет, а его сразу отпускали домой, чтобы он до комендантского часа мог вернуться. Паники среди людей нет, но напряженность ощущается. Машин на дорогах и людей на улицах, как мне кажется, стало заметно меньше», - рассказал грозненец Магомед.

«У племянника свадьба была намечена на следующее воскресенье, договорились заранее во дворце торжеств. Теперь этот и другие такие заведения рестораны, кафе и все остальное закрыли. Даже если дома свадьбу проводить, сказали, не собирать много людей. Не знаем теперь, как быть, хочется ведь, чтобы как у всех людей нормально все прошло. Как-никак это большое событие в жизни детей. Откладывать свадьбу поздно, затрат много, придется, видать, ограничиться небольшим мероприятием в семейном кругу», - отметила грозненка Камета.

«Рестораны, кафе, фитнес-залы, спортивные секции, бассейны – все закрывают. В тезетах и на свадьбах требуют, чтобы только родные участвовали. Мол, нельзя, чтобы собиралось много людей в одном месте. Но во время коллективных намазов в мечетях сотни, тысячи людей собираются в одном помещении. Я что-то не пойму, почему нельзя мавлид и зикр с участием большого количества мюридов проводить, а всем вместе совершать пятничный намаз можно?» - задается вопросом Заурбек.

Некоторые жители Чечни поддержали вводимые ограничения.

«Ситуация сложная, поэтому лучше подстраховаться. Важно, чтобы как можно меньше людей контактировали друг с другом, будь то на свадьбах или на похоронах. Если сегодня проявить беспечность, завтра это обязательно аукнется, но будет поздно. Поэтому я считаю действия наших властей и богословов правильными», - заявила Роза.

В Чечне, как и в других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся шесть недель. Вузы республики перешли на дистанционное обучение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, совершившего малый хадж (умру) в Мекку. По его словам, этот человек, "приехав с умры, не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей, здоровался с людьми". При этом Кадыров заявил, что "человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить".

Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. Однако муфтият Чечни, в отличие от других духовных управлений мусульман на Северном Кавказе, эти рекомендации проигнорировал.

Закрытие мест массового скопления в Чечне прокомментировал блогер BERG...man Tbilisi. В своем блоге на "Кавказском узле" он процитировал слова Кадырова о необходимости "быть предельно осторожными, соблюдать правила гигиены, ограничить контакты с окружающими".

"Данное заявление Рамзана Кадырова говорит, прежде всего о том, что все не так просто, как многим казалось еще две-три недели назад, и власти делают достаточно четкие и все более категоричные заявления в связи с тем, что "ситуация усложняется", - отметил блогер в своей публикации "Кадыров: решено закрыть в Чечне все рестораны, кафе и места массового скопления людей".

Он также акцентировал внимание, что Кадыров "предупредил паникеров и провокаторов об ответственности, заявив, что такие действия будут строго наказываться".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".