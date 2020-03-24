Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Чечне

24 марта 2020, 19:00

Рамзан Кадыров обвинил жителей Чечни в нарушении карантинных требований после того, как в республике подтвердился первый случай заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", сегодня министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики.

За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Один из таких случаев приходится на Чечню.

Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции в последние две недели, они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, в котором также подчеркивается, что все указанные результаты исследований подтверждены в установленном порядке.

О том, что в Чечне коронавирусом заболел один человек, сообщил сегодня в своём Telegram-канале и глава республики Рамзан Кадыров, отметив, что "приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать". Кадыров отметил, что основные проблемы связаны с людьми, которые находились за границей, а вернувшись, своевременно не поставили в известность соответствующие службы медицинского и санитарного контроля. "Хотя в аэропорту, на вокзале, организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования", - сообщил он.

Напомним, 23 марта на заседании правительства Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал одного из совершивших так называемый "малый хадж" в Мекку – умру - чеченца. По словам Кадырова, этот человек "приехав с умры, не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей, здоровался людьми". По мнению главы региона, достойным наказанием за заражение окружающих является смерть. "Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей", - подчеркнул Кадыров.

В Чечне, как и в других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся шесть недель. Вузы республики перешли на дистанционное обучение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня же первый случай заражения коронавирусом зафиксирован и в Волгограде. Коронавирус подтвержден у женщины, вернувшейся из ОАЭ, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".