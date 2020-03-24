Тест на вирус. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

24 марта 2020, 19:00

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Чечне

Рамзан Кадыров обвинил жителей Чечни в нарушении карантинных требований после того, как в республике подтвердился первый случай заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", сегодня министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики.

За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Один из таких случаев приходится на Чечню.

Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции в последние две недели, они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, в котором также подчеркивается, что все указанные результаты исследований подтверждены в установленном порядке.

Скриншот сообщения Рамзана Кадырова в его Telegram-канале. https://t.me/RKadyrov_95/854О том, что в Чечне коронавирусом заболел один человек, сообщил сегодня в своём Telegram-канале и глава республики Рамзан Кадыров, отметив, что "приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать". Кадыров отметил, что основные проблемы связаны с людьми, которые находились за границей, а вернувшись, своевременно не поставили в известность соответствующие службы медицинского и санитарного контроля. "Хотя в аэропорту, на вокзале, организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования", - сообщил он.

Напомним, 23 марта на заседании правительства Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал одного из совершивших так называемый "малый хадж" в Мекку – умру - чеченца. По словам Кадырова, этот человек "приехав с умры, не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей, здоровался людьми". По мнению главы региона, достойным наказанием за заражение окружающих является смерть. "Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей", - подчеркнул Кадыров.

В Чечне, как и в других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся шесть недель. Вузы республики перешли на дистанционное обучение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня же первый случай заражения коронавирусом зафиксирован и в Волгограде. Коронавирус подтвержден у женщины, вернувшейся из ОАЭ, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мечети трех регионов юга России закрыты из-за угрозы коронавируса", "Жители Грозного связали подорожание черемши с угрозой коронавируса", "Пользователи Instagram одобрили перенос съезда чеченцев в Дагестане из-за коронавируса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 марта 2020, 20:18

  • Водители маршруток в Прохладном провели забастовку

    Водители маршрутных такси в Прохладном отказались выйти на работу, протестуя против низкой оплаты их труда. В Прохладненском АТП сочли заявления водителей необоснованными, но согласились временно снизить ежедневный план сдачи выручки.

24 марта 2020, 19:48

  • Карательный шаблон заставил Делимханова охотиться на анонима

    Кавказский менталитет предписывает советнику Кадырова Адаму Делимханову доказывать свою маскулинность и искать анонима, который пишет женщинам в соцсетях от имени руководителей Чечни, указал конфликтолог Юрий Ефимов. Делимханов оказался заложником практики наказания обидчиков, принятой в окружении Кадырова, считает экономист Сергей Жаворонков.

24 марта 2020, 18:30

24 марта 2020, 17:28

24 марта 2020, 16:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи