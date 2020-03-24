Медицинские сотрудники в защитных костюмах возле машины скорой помощи. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

24 марта 2020, 14:21

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Волгограде

Коронавирус подтвержден у женщины, вернувшейся в Волгоград из ОАЭ, сообщил сегодня председатель комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области в связи с коронавирусом объявлен режим повышенной готовности. В школах введено свободное посещение,  21 марта досрочно начались весенние каникулы. Жители региона отметили дефицит медицинских масок.

Первый случай коронавируса подтвержден в Волгограде. Женщина, которая 15 марта вернулась из ОАЭ через Москву, госпитализирована  в инфекционное отделение Волгоградской областной клинической инфекционной больницы № 1. Болезнь протекает в легкой форме, состояние пациентки удовлетворительное. Никто из врачей, посещавших пациентку на дому, не заразился коронавирусом, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Волгоградской области Анатолий Себелев.

Женщина прилетела в Волгоград 15 марта рейсом "Москва-Волгоград" с сыном и мужем, с 16 марта семья находилась на карантине. У родственников заболевшей вируса не обнаружено,  сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.  Она также сообщила, что под на карантин помещены все пассажиры рейса, живущие в Волгограде  - это 42 человека. Результаты теста на коронавирус у них будут известны в ближайшие дни.

С 23 марта волгоградский аэропорт закрыл прием международных рейсов из-за угрозы распространения коронавируса. В ночь с 22 на 23 марта в аэропорт Волгограда принял последний рейс из ОАЭ, на борту находились 192 человека. Все они получили напоминание о необходимости пребывания в самоизоляции на протяжении 14 дней, добавила Ольга Зубарева.

В России на 23 марта зафиксировано 438 случаев коронавирусной инфекции. За сутки с 22 на 23 марта выписан по выздоровлению 1 человек в Москве. За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии, сообщил Роспотребнадзор. Что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Под меднаблюдением в регионе находятся 826 человек, прибывших из эндемичных территорий, в отделениях больниц находится 23 человека. 1140 человек обследовали на коронавирус, сообщил Себелев.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Примечание:

"Ученые разъяснили эпидемиологическую опасность православных и мусульманских богослужений", "В зону карантина в Грузии введены военные и полиция", "Жители Ставрополья потребовали строго наказать врача с коронавирусом".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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