Два жителя Чечни заразились коронавирусом во время хаджа

24 марта 2020, 14:42

Тест на коронавирус дал положительный результат у трех жителей Чечни, прилетевших из Турции. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров. Глава республики раскритиковал местных жителей за игнорирование мер профилактики инфекции.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни назвали более актуальной проблемой вызванную коронавирусом панику, а не само распространение инфекции. В середине марта местные жители, несмотря на призывы Рамзана Кадырова и муфтия Чечни, массово скупали продукты питания с большим сроком хранения. Повышенный спрос привел к росту цен, и Кадыров потребовал от чиновников бороться с этим. Начались рейды, в ходе которых от розничных торговцев требуют снижать цены, увеличенные оптовиками, пожаловались предприниматели.

Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений заявил, что за фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами. С начала февраля три жителя республики уже принесли публичные извинения за такие сообщения, причем житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев и грозненка Алина Джабаева сделали это в эфире государственной телекомпании. Местные жители сочли эти извинения вынужденными.

Тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех пациентов, говорится в обращении министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.

Он отметил, что это первичные данные, которые требуют подтверждения. "Тест не такой чувствительный, как хотелось бы, поэтому <...> эти тесты уже отосланы в Новосибирск, в государственный научный Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». После того, как придет подтверждение от специалистов, мы уже со стопроцентной уверенностью будем говорить о наличии случаев новой коронавирусной инфекции в Чеченской Республике. Помимо положительного результата на новую коронавирусную инфекцию у наблюдаемых могут быть и ложноположительные результаты на этот вирус или положительные результаты на другие виды коронавируса", - пояснил Эльхан Сулейманов.

По его словам, все три пациента приехали в Чечню из Турции, причем двое из них - транзитом из Мекки. "На сегодняшний день наши граждане находятся в изолированных боксах в инфекционном стационаре и получают соответствующее лечение. Все контактировавшие с ними люди уже охвачены и находятся в самоизоляции. При появлении первых признаков ОРВИ они будут госпитализированы", - заверил министр. Первичные анализы дали отрицательный результат на коронавирус, указано в обращении Сулейманова, опубликованном сегодня на сайте Минздрава Чечни.

Рамзан Кадыров раскритиковал на заседании правительства одного из совершивших так называемый "малый хадж" в Мекку - умру.

"Несмотря на то, что мы (власти Чечни. - Прим. "Кавказского узла") говорим, он, приехав с умры, не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей, здоровался людьми… Если у него будет эта болезнь (коронавирус. - Прим. "Кавказского узла"), тысячами люди заболеют", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, прозвучавшие 23 марта в эфире телеканала "Грозный".

В Чечне, как и в других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся шесть недель. Вузы республики перешли на дистанционное обучение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Чечни призвал жителей республики серьезнее относится к угрозе заражения. "Остерегайтесь, чеченский народ, не передвигайтесь туда-сюда. Как мы, меры не принимают в других регионах. Мы подняли всю власть, все ходим, [занимаемся] этим <...>. Если в один день у нас в больницы доставят тысячу заболевших человек, мы ничего не сможем сделать. Население ничуть не волнуясь ходит", - заявил Кадыров.

По мнению главы региона, достойным наказанием за заражение окружающих является смерть. "Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей", - подчеркнул Кадыров.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Муфтият Чечни отказался ограничивать богослужения

Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и о введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. Однако муфтият Чечни, в отличие от других духовных управлений мусульман на Северном Кавказе, проигнорировал эти рекомендации.

Религиозные собрания грозят инфицированием молящихся из-за несоблюдения безопасного расстояния между ними, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые. Они поддержали решение Европейского мусульманского форума закрыть все мечети в странах Европы.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, причем для распространения инфекции носителю не обязательно кашлять - опасно даже его дыхание, указал профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. Нельзя подходить к зараженному ближе, чем на три-четыре метра, отметил профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.

Новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".