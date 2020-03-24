Ученые разъяснили эпидемиологическую опасность православных и мусульманских богослужений

24 марта 2020, 13:11

Религиозные собрания грозят инфицированием молящихся из-за несоблюдения безопасного расстояния между ними и характерным для православия использованием сакральных предметов, к которым прикасаются верующие, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Как информировал "Кавказский узел", меры против распространения коронавируса коснулись и проведения богослужений. Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и о введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. На юге России эти рекомендации проигнорировал только муфтият Чечни, поддержанный в этом верующими. Священный синод Русской православной церкви 17 марта распространил инструкцию о комплексе мер предосторожности при причащении. При этом Священный Синод Грузинской православной церкви, обсуждая 20 марта меры профилактики коронавируса, не ставил вопрос об опасности причащения прихожан из одной чаши и ложки.

В странах Европы приняты более строгие меры: как мечети, так и храмы закрыты на карантин. Все массовые мусульманские мероприятия с 12 марта переведены в дистанционный режим. Это оправданные ограничения, поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем, указал корреспонденту "Кавказского узла" профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. "В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", - пояснил он.

Принципиально важно не то, сколько человек собрались на молитву, а то, каково расстояние между ним, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", - указал он.

Такую же опасность представляет прикосновение верующих к какому-либо предмету во время религиозной церемонии - ложке для причастия, иконе, кресту, - вне зависимости от того, из какого материала они изготовлены. "Риск очень высокий, и гарантированно эта ложка будет передатчиком инфекции. То же можно сказать об иконах, которые целует множество людей. Серебро не является протектором ни в коей мере: у него есть слабые антибактериальные свойства, но против вирусов серебро вообще не имеет эффекта", - подчеркнул Потехин.

Согласно инструкции Священного синода РПЦ от 17 марта, вплоть "до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону" ложку, которой верующие причащаются из общей чаши, после каждого причастника следует протирать смоченной в спирте тканью. Рот после причастия протирается одноразовой салфеткой, а не общим полотенцем, как ранее. "Запивку" указано давать в одноразовой посуде. Причащение верующих "ни в коем случае не может быть отменено", подчеркивается в документе, опубликованном 17 марта на официальном сайте Московского патриархата.

Меры профилактики различаются в зависимости от региона

Координационный центр мусульман Северного Кавказа оповестил все мечети, чтобы люди с ослабленным иммунитетом и здоровьем в мечети не приходили, все мусульманское образование в регионе уже стало дистанционным. Муфтият Северной Осетии ограничил число молящихся во время пятничных молитв и ежедневных молитв в больших мечетях, где собирается по 200-300 человек и более. Самые строгие меры приняты в Адыгее, где отменены богослужения во всех мечетях, где собираются от 50 верующих.

Ограничения собрания по случаю свадеб и похорон не вводились и вряд ли будут соблюдаться, заявили корреспонденту "Кавказского" представители мусульманского духовенства Северного Кавказа.

В Ставрополе, где 19 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, был отменен запланированный на 21 марта православный крестный ход, который ежегодно проводится с 2015 года. При этом управление Ставропольской и Невинномысской епархии решило 20 марта, что храмы продолжат работать в обычном режиме. Руководство Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ попросило прихожан, которые находятся в зоне риска по возрасту, хроническим болезням или имеют симптомы простудных заболеваний, молиться дома и не посещать богослужения.

Священный Синод Грузинской православной церкви рекомендовал посетителям храмов по возможности молиться в храмовом дворе. По наблюдениям одной из прихожанок, на воскресной службе 22 марта в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси верующие стояли на расстоянии полутора-двух метров друг от друга.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".