Антиэпидемические меры мусульман Европы не нашли поддержки на Северном Кавказе

21 марта 2020, 17:38

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа раскритиковал онлайн-богослужение в мечети Хельсинки, проведенное в условиях карантина по коронавирусу. На юге России общие молитвы отменены только в части мечетей Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман России 16 марта распространило рекомендации о сокращении пятничной молитвы и о введении ограничений при посещении мечетей для людей из группы риска. Рекомендациям последовали муфтияты Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, но в Чечне ограничились призывами соблюдать гигиену.

Жители Чечни и пользователи соцсетей одобрили отсутствие ограничений в республике. Верующие в Махачкале, напротив, заявили, что сокращение пятничной молитвы является полумерой для ограничения распространения коронавируса. Коллективное посещение мечетей в борьбе с болезнью должно быть вообще не ограничено, либо запрещено вовсе, считают они.

В странах Евросоюза и других странах Европы все мечети закрыты на карантин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов. "Не только пятничные молитвы, но и обычные молитвы не проводятся", - подчеркнул он.

По словам Ниязова, 20 марта в мечети Хельсинки прошла первая в истории ислама пятничная молитва в онлайн-режиме. Европейский мусульманский форум еще 12 марта на встрече в Брюсселе принял решение о переводе всех своих мероприятий в дистанционный режим. "В итоге религия уходит в дома, в семьи. Из-за этого религиозность, вероятно, будет расти - особенно среди мусульман" - заключил Абдул-Вахед Ниязов.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев раскритиковал инновационный онлайн-намаз. "Молитва не бывает дистанционной — она может быть либо коллективной, либо индивидуальной", - заявил Исмаил Бердиев корреспонденту "Кавказского узла".

Религиозное обучение стало дистанционным

Координационный центр мусульман Северного Кавказа "оповестил все мечети, чтобы люди с ослабленным иммунитетом и здоровьем в мечети не приходили", сообщил Исмаил Бердиев. "Остальным сказали соблюдать личную гигиену. Мусульмане обычно приходят в мечеть после омовения, но все же. Кроме того, мы рекомендовали не обниматься с незнакомыми людьми и не жать им руки", - отметил он.

По словам Бердиева, все мусульманское образование в регионе уже стало дистанционным, поскольку медресе закрыты до 20 апреля. В Кабардино-Балкарии, где по решению муфтията было сокращено время проведения общей пятничной молитвы, переведены в дистанционный режим занятия в исламском университете, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Хызыр Мисиров.

Перейти на дистанционную форму обучения в Дагестане не так сложно, поскольку муфтият давно активно работает в интернете, указали корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман республики.

Богослужения отменены только в Адыгее

В дагестанском муфтияте заверили, что о закрытии мечетей речи пока не идет, но всем имамам рекомендуется проводить их санитарную обработку. При муфтияте открыта "горячая линия" для желающих получить ответы на интересующие их вопросы.

Муфтият Северной Осетии ограничил число молящихся во время пятничных молитв и ежедневных молитв в больших мечетях, где собирается по 200-300 человек и более, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муфтий республики Хаджимурад Гацалов. "Мы приняли меры безопасности во всех мечетях. Если будет необходимо, будем закрывать их на карантин", - подчеркнул он.

В Карачаево-Черкесии перевод мечетей или иных мусульманских учреждений на дистанционную работу пока не планируется, сказал корреспонденту "Кавказского узла" имам-хатыб центральной соборной мечети Черкесска Казим-хаджи Катчиев.

Наиболее строгие меры приняты в Адыгее. Имам мечети в Тахтамукае Асфар Мысс рассказал корреспонденту "Кавказского узла" об отмене пятничных и ежедневных молитв в крупных мечетях. "Они соханились только в небольших аульных мечетях, где собирается менее 50 верующих", - пояснил он.

Ни в одной из этих республик, по словам опрошенных "Кавказским узлом", представителей духовенства, не вводились специальные ограничения на число посетителей обрядов обрезания, свадеб и похорон. "Мы сказали людям, что собираться в большом количестве не стоит, а люди сами решают, что они хотят делать", - пояснил глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. В пресс-службе Духовного управления мусульман Дагестана сообщили, что верующим рекомендовано не проводить никаких многолюдных собраний.

Ограничения на свадьбы и похороны, даже если их введут, вряд ли будут соблюдаться, полагает имам Асфар Мысс. "У нас и так туда люди без приглашения приходят. И будут приходить", - заявил он.

Имамы Ингушетии должны действовать при отсутствии единого центра

В Ингушетии, где в сентябре 2019 Минюст ликвидировал Духовный центр мусульман, общего решения об ограничительных мерах не принималось, хотя техническая возможность для этого есть, указал имам Абдулкадыр Нальгиев. "Если будет объявлена угроза, после совещания между нашими имамами это будет объявлено, посоветуемся с алимами и если будет необходимость, то введем такие меры. Если в республике будет объявлен карантин, то понятно, что мечети посещать и так не будут, если нельзя выходит из дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пока никаких ограничений нет, в том числе и на посещение мечетей пожилыми людьми, указал имам. "Для предосторожности мы предупреждаем прихожан, что есть такая угроза в мире, коронавирус, а так все как обычно - люди приходят в мечети на пятничные и другие намазы", - сообщил Абдулкадыр Нальгиев.

Некоторые ограничения все же есть, рассказал ингушский правозащитник Тимур Акиев. "Некоторые имамы сокращают проповеди, другие нет. В мечети, в которую я ходил в прошлую пятницу [13 марта], заметно сократили время проповеди. Каких-то особых рекомендаций я не слышал”.

Отсутствие в Ингушетии единого центра и координации работы мечетей осложнит введение серьезных ограничений, если они потребуются, полагает религиозный деятель, учитель основ религии Муса Хамхоев. "Так как муфтият ликвидировали, то он не может координировать работу мечетей, и нет взаимодействия с мечетями, людьми и с органами власти. Есть мечети, которые вообще не находятся ни в чьем подчинении, сами по себе. Как будет с ними в случае карантина, не знаю. У некоторых религиозных общин в Ингушетии вообще нет никакого общего органа, насколько известно. Пока что продолжают посещать мечети, и пожилые люди тоже, никаких особенных рекомендаций не было со стороны имамов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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