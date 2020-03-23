Требование Кадырова о контроле цен обернулось проверками магазинов в Чечне

23 марта 2020, 17:54

Силовики и представители властей проводят проверки магазинов и рынков после распоряжения Рамзана Кадырова контролировать цены на продукты в Чечне. Во время рейдов от розничных торговцев требуют снижать цены, увеличенные оптовиками, пожаловались предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", на фоне угрозы распространения коронавируса жители Чечни в середине марта начали массово скупать продукты питания с большим сроком хранения. Власти призвали не поддаваться панике, но люди даже стали выезжать за покупками в Дагестан. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне, после чего Рамзан Кадыров потребовал от чиновников контролировать цены.

В Чечне, как и в других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

После требования Рамзана Кадырова контролировать цены представители властей совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора начали проводить выездные проверки продуктовых магазинов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

"Рейды по проверке магазинов продовольственных товаров проводятся во всех городах и районах. Владельцы торговых точек и продавцы были предупреждены о недопустимости завышения цен на основные виды продуктов питания. В случае нарушения этого запрета торговые точки временно закрываются", - сказал он, не уточнив, сколько магазинов закрыто.

Некоторые местные предприниматели высказали недовольство таким вмешательством в бизнес. "Сейчас повсеместно полиция, прокуратура, Роспотребнадзор, местные администрации проводят рейды по магазинам и по точкам, где реализуют продовольственные товары. Проверяют цены на сахар, муку, картофель и так далее. Требование одно – цены должны быть на том же уровне, что были раньше. Но продавать продукты по старым ценам – значит работать себе в убыток, потому что оптовики тоже подняли цены", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" владелец магазина Адам.

"Вчера (22 марта) приходили с проверками, интересовались ценами на продукты. У меня в магазине картошка и лук продавались по 30 и 28 рублей соответственно, потому что мне их поставили по 25 рублей за килограмм. Проверяющие потребовали снизить цену, в противном случае пригрозили магазин закрыть... Мы вынуждены теперь продавать себе в убыток", - подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" предпринимательница Седа.

"Я занимаюсь реализацией муки, что брат на неделе завез из Хасавюрта. Когда тут был ажиотаж, в магазинах ее почти не осталось, вот и завезли большую партию. По точкам развезли и с машин торгуем. Продавал по 1200 рублей за мешок, хотя в других местах и по 1500 рублей, и даже больше просят. Но [проверяющие] велели реализовывать по тысяче рублей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Ибрагим.

Прокуратура не нашла на грозненском рынке случаев незаконного повышения цен

Силовики с участием специалистов управлений антимонопольной службы и Роспотребнадзора проверяют соблюдение "законодательства при ценообразовании на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", сообщила 22 марта пресс-служба прокуратуры Чечни.

"В ходе проверок, проведенных на территории рынка «Беркат» и в отдельных торговых центрах, факты незаконного завышения цен на указанные товары, а также совершения хозяйствующими субъектами действий по ценовому сговору не установлены", - заверило ведомство.

Аналогичные "надзорные мероприятия" проводятся прокурорами районов на местах, отмечается в сообщении. "По всем фактам незаконных действий (бездействий) граждане могут обращаться в органы прокуратуры для принятия предусмотренных законом мер реагирования", - говорится в публикации на странице прокуратуры Чечни в Instagram.

Местные жители высказались против повышения цен на продукты

Борьбу с повышением цен на продукты одобрили некоторые местные жители. "Воспользовавшись тяжелым положением людей, предприниматели в разы повысили цены", - сказал, в частности, грозненец Лечи корреспонденту "Кавказского узла". "Я поражаюсь нашим торговцам. [...] Картошка, что по 18-20 рублей стоила, теперь 30, 40, а то и 50 рублей за кило стоит. Все подорожало", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Малика.

Сообщение о рейде силовиков в Аргуне 22 марта было опубликовано, в частности, в Instagram-паблике «ЧП Чечня», насчитывающем 61 тысячу подписчиков. К 17.50 мск публикация набрала более 23,2 тысячи просмотров. Некоторые авторы комментариев одобрили действия властей.

"Только уважение к руководству за такое дело", - написал, в частности, ibnumar87. "Везде сделайте эти проверки", - предложил пользователь seda_3695, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Часть пользователей указали, что продавцы вынужденно повышают розничные цены. "Я как продавец хочу внести небольшое дополнение; Будьте добры контролировать и поставщиков товаров, т.к из-за их завышения цен нам тоже приходиться поднимать цену", - написал, в частности, mikail_groznyy. "А что им делать, если закупочная цена поднялась", - заступился за торговцев aslanbitiev6675. "В чем люди виноваты, если на складах цены добавили?" – согласился yadromma.official, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

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