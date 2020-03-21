Кадыров распорядился контролировать цены в Чечне

21 марта 2020, 13:13

Предотвращение связанной с коронавирусом паники актуальнее борьбы с самой инфекцией, заявили власти Чечни. Рамзан Кадыров потребовал от чиновников следить за регулированием цен. Жители Чечни заявили, что не доверяют заверениям властей о готовности к эпидемии.

"Кавказский узел" писал, что после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж, в середине марта жители республики массово скупали продукты питания с большим сроком хранения. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике, но жители Чечни даже стали выезжать за покупками в Дагестан. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне. В мессенджерах среди жителей Чечни распространяются аудиозаписи с жалобами продавцов на силовиков, которые, по их словам, требуют отказываться от повышения цен.

В Чечне, как и во всех других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Чечне нет паники, заявил Кадыров

20 марта Рамзан Кадыров провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Заместитель председателя правительства Чечни, руководитель рабочей группы Шахид Ахмадов, заявил, что "предусмотрен четкий план действий на случай вспышки эпидемии", сообщил поздно вечером 20 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Рамзан Кадыров.

"Шахид Ахмадов подчеркнул, что в России в целом остро сказывается проблема психологического напряжения, вызванная истерикой вокруг COVID-19 в информационном пространстве. На сегодняшний день она более актуальна, чем сам вирус. В связи с этим я поручил совместно со СМИ проводить разъяснительную работу с населением. Нужно объяснить людям меры предосторожности и рассказать о наводящих панику мифах вокруг коронавируса", - написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений заявил, что за фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами. С начала февраля три жителя республики уже принесли публичные извинения за такие сообщения, причем житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев и грозненка алина Джабаева сделали это в эфире государственной телекомпании. Местные жители сочли эти извинения вынужденными. Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Рамзан Кадыров отметил, что "потребовал держать на жестком контроле вопросы, связанные с регулированием цен".

"Общество с пониманием относится к принимаемым мерам, нет никаких панических настроений, в магазинах достаточно продуктов. Если кто-то из лиц преклонного возраста испытывает затруднения с продовольствием, ему срочно доставят все необходимое", - заявил глава Чечни.

Жители Чечни поддались панике и стали скупать продукты, хотя сейчас разумнее приобретать импортные товары, указал "Кавказскому узлу" экономист Сергей Жаворонков. Настоящей паники еще нет, люди просто руководствуются своим жизненным опытом, считают социолог Ольга Крыштановская и конфликтолог Юрий Ефимов.

Заверения властей не убедили жителей Чечни

Чеченский педагог Лариса высказала сомнение в том, что властям удастся держать ситуацию под контролем в случае реального ЧП.

"Если честно, чем больше нас успокаивают, тем тревожнее становится на душе. Если все под контролем, то почему в аптеках нет медицинских масок, а где есть, они стоят в разы выше, чем недели две назад? Почему образовался дефицит отдельных лекарств от гриппа и жаропонижающих? Что будем делать, если эта эпидемия к нам все же придет? Отсиживаться неделями дома? Даже боюсь подумать о том, какие могут быть последствия, если вдруг у нас люди начнут массово болеть коронавирусом. Это будет полный хаос", - сказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Население Чечни имеет крайне низкий уровень доверия к информации, исходящей от властей, указали политолог Вадим Муханов и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова в связи с ажиотажным спросом на продукты в Чечне.

"Пока у нас все вроде бы хорошо, но тревога нарастает с каждым днем, если честно. Все только и говорят, что об этом коронавирусе. Я, если честно, стараюсь как можно реже бывать на улице. Внуки на каникулах, тоже в основном дома сидят. Так спокойнее. Мало ли что - никаких гарантий, что этот вирус, который уже по всему миру появился, не появится у нас, нет, как мне кажется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Роза.

На детских площадках, прежде многолюдных, стало мало детей, отметила жительница Грозного Аймани. "Сейчас уже меньше детей стало появляться на улице. На днях слышала такой диалог между детишками у себя во дворе. Три девчонки, возрастом где-то лет 8-10, стоят под окнами квартиры и зовут свою подружку поиграть. Та выходит на балкон, и заявляет: «Вы что? Коронавирус же». И уходит обратно. Так эти девчушки после этого тоже сразу домой ушли", - рассказала грозненка корреспонденту "Кавказского узла".

На карантине находятся 193 человека

15 человек прошли карантин на коронавирус, все тесты дали отрицательный результат, отчитались в министерстве здравоохранения Чечни. "Еще 193 человека - это жители республики, приехавшие из стран Европы и других регионов страны - находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков. Симптомов заболевания ни у кого не выявлено. У всех взяты тесты, их ежедневно навещают врачи и проверяют состояние здоровья. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией в республике нет", - заявили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Рост числа отправленных на карантин представитель министерства объяснил тем, что в республику ежедневно прибывают люди, побывавшие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. "Было бы желательно, чтобы люди пока воздержались от поездок. Те, кто едет в республику из Европы, чтобы навестить родных или по делам, должны знать, что в течение двух недель им необходимо будет находиться на домашнем карантине", - отметили в Минздраве.

Власти призвали местных жителей сообщать о приехавших из-за границы родственниках, чтобы те подвергались проверке на коронавирус.

В больницах Чечни подготовлены 1820 мест для приема больных.

"Правительством выделено 202 миллиона рублей на приобретение необходимого оборудования, средств защиты и организации запаса на случай распространения коронавируса в регионе. Также будет закуплено 10 специальных капсул для транспортировки больных в случае выявлении коронавирусной инфекции", - рассказал представитель Минздрава.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".