Аналитики поспорили о характере ажиотажного спроса в Чечне

19 марта 2020, 20:31

Жители Чечни поддались панике и стали скупать продукты, хотя сейчас разумнее приобретать импортные товары, указал экономист Сергей Жаворонков. Настоящей паники еще нет, люди просто руководствуются своим жизненным опытом, считают социолог Ольга Крыштановская и конфликтолог Юрий Ефимов.

Как сообщал "Кавказский узел", после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж, жители республики стали массово скупать продукты питания. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике, причем глава Чечни указал наказывать распространителей фейков о коронавирусе общественными работами. Увещания властей не повлияли на ситуацию, многие жители Чечни стали выезжать за покупками в Дагестан. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне.

Власти Чечни не сообщали о случаях заражения коронавирусом. В Чечне, как и во всех других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Закупки продуктов в Чечне носят панический характер, уверен эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "Ничего разумного в том, что сейчас происходит, нет, потому что до тех пор, пока наше правительство не отменило свободное ценообразование, продукты в магазинах будут. Никакого дефицита товаров не будет. Такая непонятная паника в связи с закупками разных продуктов сейчас царит во всем мире", - сказал Сергей Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

По сути, люди просто кредитуют ритейл, указал экономист. "Везде акции падают, а акции, например, «Магнита», X5 Retail Group растут на 10-15%. Если люди побежали покупать товары, которые они бы плавно покупали в течение месяца, а не сразу, это означает, что они фактически кредитуют эти компании", - пояснил Жаворонков.

Единственное, что сейчас стоит покупать, это импортные товары, поскольку они неизбежно будут дорожать из-за девальвации рубля, полагает Сергей Жаворонков. "Грубо говоря, это холодильники, телевизоры, автомобили, если на это есть деньги. То есть импортные товары, которые были завезены по старому курсу рубля и пока еще продаются по этому курсу. А через пару месяцев они будут завозиться по новому курсу, и цена будет другой, значительно выше. У нас половина импорта – машины и оборудование. Это самая крупная группа импорта", - отметил он.

По мнению Жаворонкова, панический спрос сохранится "на гречку и подобные товары".

Основания для закупки продуктов все же есть, считает руководитель Центра изучения элит Института социологии РАН, почетный профессор Университета Глазго, академик Академии политической науки Ольга Крыштановская. "Причина в коронавирусе, в падении курса рубля. Такие закупки были бы даже в том случае, если бы не было коронавируса. У нас люди обычно, когда падает рубль, понимают, что продукты скоро начнут дорожать, и на всякий случай закупаются сахаром, подсолнечным маслом и так далее, то есть товарами первой необходимости. В жизни людей столько было подобных ситуаций - то падение рубля, то денежные реформы, то санкции, то какой-то дефицит, - что для людей подобная ситуация, когда надо закупаться, привычна", - сказала Ольга Крыштановская корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, то, что сейчас происходит в Чечне и других регионах, еще не паника. "Паника - когда, высунув язык, бегают по магазинам. Сейчас этого пока нет. Я сама недавно была в магазине в Москве. Там есть очереди, какие-то полки пустые, но паники нет", - сказала она. Крыштановская добавила, что люди также активно закупаются и в аптеках, где уже сложно найти медицинские маски или санитайзеры.

Профессор Ставропольского госуниверситета, президент Ставропольского краевого общественного фонда "Содействие-Юг", конфликтолог Юрий Ефимов также считает, что паника еще не наступила. "Это достаточно разумные покупки людей. Это результат генетической памяти. Но паники как таковой пока нет", - сказал он, объяснив происходящее в Чечне теорией "черного лебедя", которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, со значительными последствиями.

По его мнению, паника начнется, когда в регионах будут выявлены случаи заражения коронавирусом. "Паника начнется после заражения вирусом и после того, как доллар будет стоить больше 100 рублей. Тогда люди кинутся в банки доставать деньги. Пока что у людей есть опасения, что все так и будет. Но паники пока нет. Однако она вполне возможна, если люди увидят череду бесконтрольных заражений, бездействие власти, отсутствие оказания помощи", - сказал Юрий Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".