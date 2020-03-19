Жители Чечни пожаловались на подорожание продуктов из-за панического спроса

19 марта 2020, 04:15

Продукты питания, которые рекомендует Рамзан Кадыров для укрепления иммунитета и борьбы с коронавирусом, недоступны для многих в республике из-за высоких цен, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж, жители республики стали массово скупать продукты питания. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике. Фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами, заявил глава Чечни на совещании правительства республики. Слова Кадырова о том, что никто не умрет от голода, жителей Чечни не убедили, многие выезжают за покупками в Дагестан.

Власти Чечни не сообщали о случаях заражения коронавирусом. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они начинаются сегодня и продлятся по 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На фоне возникших в последние дни панических настроений среди населения, которые привели к тому, что люди стали активно запасаться продуктами питания, Рамзан Кадыров заверил граждан, что власти республики принимают все необходимые меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Видеоролик с призывом к населению укреплять иммунитет размещен 18 марта в Instagram-паблике «Грозный ТВ», насчитывающем 728 тысяч подписчиков.

«Республика, правительство, министерство здравоохранения - все мы делаем все возможное и невозможное, - заявил Кадыров, подчеркнув при этом, что человек с хорошим иммунитетом «с легкостью переносит этот вирус».

Он призвал всех укреплять свой иммунитет. «У нас есть Сунна Пророка с рекомендациями по укреплению иммунитета. Надо пить кыст (лечебное растение, корень и кора которого применяются при различных заболеваниях в исламской медицине и аюрведе - прим. "Кавказского узла"), тминное масло, лимон с медом надо пить, есть чеснок, черемшу, лук. Беречься надо, смотреть, что за люди приходят, не надо ходить, где попало, чуть-чуть, пока до 25 градусов потеплеет», - сказал он.

Обращение Кадырова набрало по данным на 04.15 мск сегодня, 19 марта 41281 просмотр и 66 комментариев. Чуть ранее в том же паблике было размещено полное видео обращения, на котором помимо Кадырова к жителям республики также обратился руководитель республиканского Минздрава Эльхан Сулейманов. Ролик на то же время набрал 58919 просмотров и 310 комментариев.

Многие комментаторы отметили, что даже простые профилактические меры требуют немалых капиталовложений, так как продукты стоят дорого. Некоторые пользователи прокомментировали заявление Кадырова на чеченском, их слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Чтобы поднять или опустить иммунитет, деньги (нужны). Как сделает Аллах, так и будет", - считает sa_ida2156.

"Чеснок сегодня стоит сто рублей три штуки. Это просто кошмар", – отметила elmurzaeva_66_.

"Как мило и заботливо нас отвлекают от непосильного повышения стоимости жизни кругом", - считает todashefff1512.

"Меняю 50 штук масок на квартиру", - предложила lola_ayubova.

"Денег нет продукты купить", - пожаловался zaib9580.

Некоторые пользователи раскритиковали как панические настроения, так и распространение информации о них в соцсетях и в СМИ.

"Нигде нет паники, связанной с продуктами. У меня ощущение, что в соцсетях запустили этот кошмар владельцы складов, магазинов продуктовых. И их просроченный по нескольку лет товар теперь разлетелся по всей республике. Им теперь не надо трудиться, перебивать маркировку сроков хранения", - считает seda_visaitova.

«Паника появилась после карантина. когда на месяц закрыли школы, сады. Вот тогда люди испугались, до этого всё нормально было» - указала s.seda8.

"Торгаши, наверно, от такого народа вообще на седьмом небе", - предположил ru_slan9708.

"Никто не переживает за то, что останется без еды. Просто люди закупают продукты, дабы лишний раз не выходить из дома и не мотаться каждый день по магазинам за продуктами", - считает dr_agg.

"Собственными руками народ устроил панику и устроит голодовку. Набрали продуктов, которые в итоге будут гнить и преть у них. Из-за них цены сейчас поднимутся и нормально в магазине будет не скупиться", - заявила raxana_000.

Жители республики критически отнеслись к рекомендациям Кадырова о профилактических мерах против коронавируса.

«Видел за последние дни несколько роликов, на которых Рамзан призывает не паниковать, говорит, что абсолютно не переживает из-за коронавируса, клянется, что его семья продуктами не запасается. Ну и рекомендует укреплять свой иммунитет. Я б на его месте тоже не переживал и не паниковал, потому что все, что нужно, у него и членов его семьи, чиновников и их близких, начиная от лекарств и заканчивая продуктами питания, имеется в избытке. Чего им бояться и чего паниковать? Это простые люди паникуют из-за возможного скачка цен на продукты и лекарства. Заклинания о том, что нас эта эпидемия обойдет стороной, что у нас все отлично, на людей не действуют. Люди видят реальное положение и стараются как-то подстраховаться», - сказал грозненец Имран.

«Кадыров рекомендует людям употреблять мед, масло черного тмина, кыст, есть чеснок и так далее. А знает ли он, сколько стоит банка меда или масло черного тмина? Чеснок уже продают по сто рублей за три головки на рынке, полулитровая банка меда - 700 рублей стоит. Не у всех людей есть такие возможности, как у него. Подумал бы, прежде чем давать людям советы», - отметила пенсионерка Каха.

«Слова Рамзана о том, что надо укреплять иммунитет медом, маслом тмина и так далее, мне напомнили историю с английской королевой Марией-Антуанеттой, которая, когда ей сказали, что у ее подданных нет хлеба, заявила: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Как и тогда, власть у нас сегодня настолько оторвана от народа, что уверена в том, что простые жители - те же пенсионеры, многодетные семьи, сельчане, которые кое-как сводят концы с концами - живут припеваючи и могут себе позволить все, что душе угодно», - полагает грозненец Абу, историк по образованию.

«Рамзан (Кадыров) говорит, что они делают все «возможное и невозможное», чтобы не допустить распространения у нас коронавируса. Но пока что кроме закрытия детсадов и школ да проверок пассажиров в аэропорту, ничего вроде бы и нет. В аптеках даже медицинских масок нет. Люди лекарства скупают против гриппа - с ними тоже уже проблема, продуктами народ запасаются где и как могут, потому что не видит эти самые, якобы, принимаемые руководством меры. Сами власти фактически и устроили эту панику, а теперь призываю людей панике не поддаваться и заняться «укреплением иммунитета». Легко конечно так говорить, будучи уверенным, что тебя и твоих близких это не коснется», - уверена Милана.

По мнению местного богослова Али, призыв главы региона к населению укреплять иммунитет согласно исламской медицине вполне оправдан.

«Не вижу ничего плохого в том, что сказал глава (республики). Мед, тмин, кыст – из медицины нашего Пророка. Использовать их для профилактики заболевания также, как чеснок, черемшу или лук - вполне оправдано, потому что все это проверено временем и нашими предками. Лук и черемша сегодня достаточно доступные продукты, если все остальное дороговато. Каждый должен исходить из своих возможностей», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что, по мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" аналитиков, панические настроения в Чечне связаны с недоверием как местным, так и федеральным властям.

"Речь идет о недоверии даже не к СМИ, а к официальным источникам информации, на которые ссылаются журналисты - пресс-релизам ведомств, правительства. Эта тенденция наблюдается не только по Чечне, но и по всей России. Много фейков на центральных каналах. Люди, которые обожглись не раз и не два, перестают верить", - отметил старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов.

По мнению директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, у чеченцев нет доверия к уполномоченным органам, которые поставляют информацию журналистам. "Журналист не придумывают информацию, а получает от органов. Складывается ощущение, что они что-то недоговаривают", - сказала она.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".