Жители Чечни проигнорировали призывы властей не паниковать из-за коронавируса

18 марта 2020, 19:23

Слова Кадырова о том, что никто не умрет от голода, не убедили жителей Чечни. Для закупки продуктов они выезжают и в Дагестан. Призывы не поддаваться панике проигнорированы из-за недоверия властям, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж, жители республики стали массово скупать продукты питания. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике. Фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами, заявил глава Чечни на совещании правительства республики.

Власти Чечни не сообщали о случаях заражения коронавирусом. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они начинаются сегодня и продлятся по 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Паника привела к росту цен на продукты

В продуктовых магазинах по-прежнему большие очереди, а цены растут, говорится в видеосюжете, опубликованном 18 марта на странице информагентства "Чечня сегодня" в Instagram. Прохожие выразили журналисту недоумение по поводу ажиотажа в одном из магазинов. "Вчера и позавчера падишах (Рамзан Кадыров) разве не говорил, чтобы спокойно все ходили, что "вы с голоду не умрете"?" - говорит один из респондентов. Еще одна жительница Чечни пожаловалась на выросшие цены. "Лук, который стоил 235 рублей, стоит 300, и он еще и гнилой", - сказала она журналисту "Чечни сегодня".

Пользователь соцсети life_vedeno раскритиковал репортаж за одностороннее освещение темы. "А нельзя было взять интервью у одного хотя бы из запасающих [продукты]? За репортаж два с минусом!" - написал он.

Другие комментаторы раскритиковали на чеченском языке тех, кто поддался панике. "Представители других народов над нами смеются", - указал karigov_95. "Это отсутствие веры и терпения!" - считает eva_wiya. "Позор, напрасно все это", - написала _sofa_95_ (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Читатели паблика обратили внимание и на рост цен. "Цены ужас, прямо перед тобой повышают цены", - указал berd__1. "Какой позор завышенные вами цены и поднятая паника", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя brodyaga_____________95.

К 19.22 мск 18 марта эта публикация собрала 18,7 тысячи просмотров и 190 комментариев. У паблика 123 тысячи подписчиков.

Чеченский Instagram-паблик chesnok95 опубликовал 18 марта видео, снятое в заполненном людьми супермаркете. Ряд комментаторов оправдал скупку продуктов про запас. "Покупают, потому что у всех полные дома детей! И если все позакрывают, их это время кормить надо чем-то", - написал пользователь соцсети _uuuuu_e_. "Вот вы все шутите, а что делать людям, если реально цены подскочат? Детей ведь нужно кормить, тем более, если сейчас приходится многим оставаться дома по уходу за ними. Как зарабатывать? Прежде всего все переживают за свои семьи, а не потому, что боятся сами умереть от голода, как вы говорите. А иметь дома запасы основных продуктов по минимуму всегда нужно, чтобы не бегать в магазин каждые пять минут", - прокомментировала видео lolita_s._.

"Люди боятся не коронавируса, а подорожания цен на продукты, медикаменты", - указала amanu.95.

К 19.22 мск 18 марта эта публикация собрала 35,9 тысячи просмотров и 335 комментариев. У паблика 263 тысячи подписчиков.

Жители Чечни бросились покупать продукты в Дагестане

В мессенжере WhatsApp 18 марта распространились сообщения о том, что жители Чечни скупают продукты на рынках в Хасавюрте. Автор одного из таких сообщений назвал чеченцев "слабым народом", автор другого насмешливо предложила таким людям приобрести рыбу, что хранится у нее в холодильнике, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Какой кошмар. Дагестанцы пренебрежительно относятся. Позорище", - написала одна из пользовательниц мессенджера. "Аварцы уже над нашими смеются… <...> стыдно и обидно за наших", - написала другая пользовательница WhatsApp.

Продукты вывозятся из Дагестана грузовиками, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Висхан. "Вчера в Хасавюрте было не протолкнуться. КамАЗами, ГАЗелями муку, сахар, картошку, лук скупали. Там местные над нами смеются, спрашивают, что у нас случилось. У них такой паники нет", - сообщил он.

Оптовые закупки в Дагестане производятся для перепродажи в Чечне, предположил грозненский предприниматель Лом-Али. "Продукты в наш магазин возим из Хасавюрта на своей машине. Вчера четыре часа в очереди стояли, не могли подъехать к складу с картофелем. Машин полно было, и практически все с номерами нашего региона. Большинство, как я понял, закупали все что можно, чтобы потом дома перепродать. Такого ажиотажа я там до вчерашнего дня никогда не видел", - сказал бизнесмен корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне уже сложно найти муку и сахар в больших мешках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Ислам. "Сейчас знакомый позвонил, сказал, что в Автуры (село в Шалинском районе Чечни. - Прим. "Кавказского узла") привезли две фуры муки, продают по тысяче рублей за 50-килограммовый мешок. Собираюсь с соседом туда, надо на всякий случай хотя бы пару мешков купить. Кто знает, чего ждать", - сказал житель Грозного.

Паника началась на фоне недоверия жителей Чечни местным властям

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко считает, что скупка продуктов в Чечне не связана с посттравматическим синдромом. "Люди бросаются скупать продукты не потому, что пережили войну и дефицит. Это не связано. Что чеченцы, что немцы – все скупаются. В Германии, например, нет макарон, потому что их делают в Италии, а она закрыта. А немцы уже все съели. Туалетная бумага делается в Польше, но и она закрыта. Вот и проблема", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Люди скупают продукты не только в Чечне, но и по всей России, а также в Европе, США, отметил, в свою очередь, старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов. "Ни в коем случае это нельзя связать с чеченскими войнами и посттравматическим синдромом. Люди вспоминают личный опыт в связи с социальными, экономическими, политическими катаклизмами. Среднее и старшее поколение сразу вспоминает пустые полки в постсоветское время. Помню, как зайдя в универсам, обнаружил там только спички. Вспоминаются и очереди за водкой", - сказал Муханов. Он добавил, что магазины опустошают прежде всего городские жители, поскольку у сельчан, как правило, и так есть запасы продуктов.

Муханов также указал, что население Чечни имеет крайне низкий уровень доверия к информации, которую выдают провластные СМИ. "Речь идет о недоверии даже не к СМИ, а к официальным источникам информации, на которые ссылаются журналисты - пресс-релизам ведомств, правительства. Эта тенденция наблюдается не только по Чечне, но и по всей России. Много фейков на центральных каналах. Люди, которые обожглись не раз и не два, перестают верить. Находятся альтернативные источники информации – интернет, соцсети, мессенджеры. За последние годы на Кавказе резко вырос процент людей, использующих интернет - телевизор выключен, не читается печатная пресса. На жизнь людей влияют сайты и блоги", - пояснил Муханов корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова согласилась, что у чеченцев нет доверия к уполномоченным органам, которые поставляют информацию журналистам. "Дело не в доверии к журналистам, а в уполномоченных органах. Журналисты работают оперативно, коронавирус – это топик номер один сегодня. Журналист не придумывает информацию, а получает от органов. Складывается ощущение, что они что-то недоговаривают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Араповой, паника в Чечне не связана с пережитыми местными жителями войнами. "У нас паника не только в Чечне. Это чистая психология", - указала Арапова.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".