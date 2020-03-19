Муфтият Чечни отказался вводить ограничения в мечетях из-за коронавируса

19 марта 2020, 17:39

Коллективные пятничные молитвы в мечетях Чечни решено провести в обычном режиме, сообщил муфтият республики. Местные жители одобрили это решение.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта Духовное управление мусульман России рекомендовало сократить пятничную молитву, а также ввести ограничения при посещении мечетей из-за угрозы распространения коронавируса. Муфтий Чечни Салах Межиев на фоне этой рекомендации призвал верующих в республике "не терять самообладания и не поддаваться панике".

Представители властей Чечни ранее отреагировали на распространение коронавируса оригинальными высказываниями. Так, министр по нацполитике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Салах Межиев 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман. Рамзан Кадыров 13 марта прокомментировал угрозу распространения коронавируса философскими рассуждениями о смерти и заявил, что избежать заражения коронавирусом поможет напиток с медом и лимоном, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Муфтият Чечни не планирует вводить ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского ДУМ.

"Совершение коллективных пятничных молитв в мечетях у нас будет проводиться в обычном режиме. Каких-то специальных профилактических мер в мечетях также не будет. В нашем регионе нет ни одного выявленного случая заболевания коронавирусом, поэтому оснований для беспокойства и введения ограничений не имеется", - пояснил он.

О том, что коллективные пятничные намазы в мечетях республики пройдет без изменений, сообщил 18 марта и муфтий Чечни в видео, размещенном на странице ДУМ в Instagram. "У нас никаких изменений нет для людей, что посещают пятничные намазы. Нужно ходить на рузба-намаз (джума-намаз). Мы будем делать дуа (мольбы), если на то будет воля Всевышнего", - сказал на видео Салах Межиев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В России к 19 марта зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, еще 11 - у граждан иностранных государств. За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавируса у граждан России в 23 регионах, говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора. Среди перечисленных ведомством регионов лишь один регион юга России - Краснодарский край. На сайте управления Роспотребнадзора по Чечне по состоянию на 17.37 мск нет сообщений о случаях заражения коронавирусом в республике.

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", одобрили решение муфтията не вводить ограничения. "У меня родственники живут в Казахстане, так у них запретили пятничные молитвы из-за коронавируса. Я считаю это неправильным. Наоборот, было бы лучше, если бы мусульмане совершали коллективные молитвы и все вместе просили Аллаха уберечь их от этой эпидемии", - сказал, в частности, местный житель Сайд-Ахмад.

"Мы даже в войну, при бомбежках и артобстрелах, старались совершать рузба-намаз в мечети. Так неужели из-за какого-то гриппа или коронавируса от этого отказываться? Это можно только в крайнем случае делать. Пропускать пятничные намазы я не намерен", - сказал другой житель республики Хамзат.

"Ничего не с кем не случится, если на то не будет дозволения Аллаха. Если верующему позволяет его здоровье, то участие в пятничном намазе для него является обязательным. Это только в каких-то тяжелых ситуациях можно пропустить пятничный намаз в мечети. Имам нашей мечети как-то упомянул, что верующий, который пропустили подряд три коллективных пятничных намаза, должен сделать тоба (покаяние) и произнести шахаду (формулу единобожия), потому что он нарушил предписания религии. Поэтому я стараюсь не никогда пропускать пятничный намаз. О коронавирусной инфекции наслышан, но [...] чему суждено случиться, все равно произойдет. Об этом надо думать, а не впадать в панику", – поделился мнением грозненец Сахиб.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Напомним, что в школах Чечни с целью профилактики коронавируса значительно увеличены весенние каникулы - они начались 18 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта. Кроме того, в Чечне возник ажиотажный спрос на продукты питания. Призывы не поддаваться панике были проигнорированы из-за недоверия властям, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".