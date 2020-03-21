Спала волна ажиотажного спроса на продукты в Чечне

21 марта 2020, 08:41

Жители Чечни уже не раскупают продукты длительного хранения на случай эпидемии коронавируса, но цены, поднявшиеся во время ажиотажа, остались на прежнем уровне.

"Кавказский узел" сообщал, что после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж, в середине марта жители республики стали массово скупать продукты питания. Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике, но эти увещания не повлияли на ситуацию - жители Чечни даже стали выезжать за покупками в Дагестан. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне.

Жители Чечни поддались панике и стали скупать продукты, хотя сейчас разумнее приобретать импортные товары, указал экономист Сергей Жаворонков. Настоящей паники еще нет, люди просто руководствуются своим жизненным опытом, считают социолог Ольга Крыштановская и конфликтолог Юрий Ефимов. Жители Грозного рассказали, что из аптек пропали медицинские маски, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Очередей или рядов пустующих полок не было ни в одном из четырех супермаркетов и трех продуктовых магазинах поменьше, которые 20 марта посетил корреспондент "Кавказского узла" - в супермаркете "Ипподромном" в Ленинском районе Грозного, в супермаркете "Аль-Марго" и еще одном по улице Вахи Алиева в Старопромысловском районе, супермаркете "Эль Туька" в Заводском районе, а также в небольших магазинах в Заводском и Старопромысловском районах города.

"Покупателей сегодня очень мало, поток был с 16 по 19 марта. Люди закупились, теперь берут только самое необходимое, повседневное – чай, молоко, хлеб, сладости, мучное. А последние три дня закупали в основном сахар, муку, масло, картофель, лук и крупы. Сегодня с этим проблем уже нет", - рассказала 20 марта корреспонденту "Кавказского узла" продавец супермаркета Седа.

Владелец продуктового магазина Хамид сообщил 20 марта, что за два дня у него раскупили всю муку и сахар. "19 марта пришлось снова завозить. Но людей намного меньше сегодня было - паника прошла, очередей нет, все как обычно", - заверил он корреспондента "Кавказского узла".

Ажиотаж прошел, но цены подскочили, отметил грозненец Сулейман. "Мешок муки в 45 килограммов сегодня с «Газели» продавали по 1300 рублей, а я 16 числа, до этой паники, купил 50-килограммовый мешок за 950. Картофель подорожал, лук, рублей на 10-20 за килограмм. Продавцы это объясняют падением рубля по отношению к доллару", - сказал житель Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

"10-килограммовый мешок сахара, что несколько дней назад стоил в магазине 270 рублей, сегодня уже 320-330 стоит. Куры подорожали с 290-300 рублей до 330. Килограмм говядины, что 280-290 рублей стоил, 310 стоит", - посетовала в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" местная жительница Лиза.

Другая грозненка, Лиана, также указала на выросшие цены. "Очередей, что были у нас в последнее дни в магазинах уже нет. Люди успокоились после панических слухов. У нас в магазине крупы и мука закончились, но владелец обещал, что сегодня к вечеру все завезут. Цены выросли, вот что плохо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Грозного Мовсар рассказал, что многие его соседи и родственники, в отличие от него самого, закупили запас продуктов. "Ничего не закупал мешками как многие, не паниковал, не боюсь, что наступит голод. Бегали вот люди все эти три дня, и что? Как работали магазины и склады, так и работают. Как были мука, сахар и все остальное, так и есть. Цены подросли немного, а в целом все как было", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мессенджерах среди жителей Чечни распространяются аудиозаписи с жалобами продавцов на силовиков, которые, по их словам, требуют отказываться от повышения цен. "Как сообщает автор одного аудиосообщения, продавцу, поднявшему цену на мешок муки с 800 до 1500 рублей, запретили продажу", - говорится в публикации от 20 марта в Telegram-канале Chechnya. "Кавказский узел" не располагает подтверждением данной информации.

В Чечне, как и во всех других регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта. Власти призвали местных жителей сообщать о приехавших из-за границы родственниках, чтобы те подвергались проверке на коронавирус. О случаях заражения коронавиурсом в Чечне не сообщалось, тогда как на Кубани и в Ставропольском крае их несколько.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений заявил, что за фейки о коронавирусе следует наказывать общественными работами. Три жителя республики уже принесли публичные извинения за такие сообщения. В начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал извинение за аудиосообщения о переполненной зараженными инфекционной больнице. Жители Чечни тогда признались, что поддались панике. Житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев извинился в начале марта в эфире государственной телекомпании "Грозный". 19 марта жительница Грозного Залина Джабаева в эфире республиканского телеканала извинилась за информацию в том, что больница в селе Серноводском закрыта из-за случая коронавируса. Если Амаев и Садалиев назвали свои сообщения шуточными, то Джабаева сказала, что волновалась за близких. Местные жители сочли публичное извинение женщины вынужденным.

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а новости о событиях, связанных с угрозой распространения коронавируса на юге России и Южном Кавказе, - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".