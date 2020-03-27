Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам

27 марта 2020, 23:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. На фоне этих угроз власти Чечни назвали имя одного из пациентов с подозрением на коронавирус. Угрозы вполне могут реализоваться на практике, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Вопреки действующим в республике карантинным мерам, власти Чечни 25 марта организовали массовое торжество в связи с открытием Дворца искусств в Грозном. Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в Чечне подтверждено два новых случая заражения коронавирусом.

Первые трое зараженных прилетели в Чечню из Стамбула и из Мекки через Турцию. Рамзан Кадыров заявил, что один из паломников не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Глава республики заявил, что заболевшие заслуживают смерти. Правозащитники осудили угрозы главы Чечни в адрес зараженных коронавирусом.

Рамзан Кадыров создал и лично возглавил дополнительный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и призвал жестко наказывать нарушителей карантинного режима, приравняв их к террористам. Сюжет о совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусу был показал 26 марта в эфире ЧГТРК "Грозный".

«С сегодняшнего дня есть оперативный штаб и еще есть дополнительный штаб, туда будут входить руководители секторов. Один будет курировать границы, другие будут курировать внутренние системы, третьи будут курировать продовольствие, четвертый будет курировать медицину, пятый безопасность. Все руководители секторов, дополнительно ваш штаб, я его полностью буду курировать», - подчеркнул Кадыров, обращаясь к участникам совещания.

По словам Кадырова, вопросами продовольствия будет заниматься Иса Тумхаджиев, границами – Аам Делимханов, внутренними системами – Магомед Даудов, медициной - Муслим Хучиев, вопросами ценообразования – Абузайд Висмурадов.

15 августа 2019 года глава Чечни объявил подчиненным о решении разделить республику на восемь территориальных секторов для контроля над решением вопросов социально-экономического развития. За каждым из секторов закреплен ответственный чиновник, пояснил Рамзан Кадыров. В частности, в сектор главы парламента республики Магомеда Даудова включены Курчалоевский и Шалинский районы.

Затем Кадыров высказался о нарушителях карантинного режима, приравняв их к международным террористам. Он развил мысль о том, как именно следует убивать носителей коронавируса.

«Поступила информация, те люди, которые должны были быть на карантине, были в центре города Грозного. Таких надо людей задерживать, находить самую неприятную... что там, следственный изолятор, другое какое-нибудь заброшенное место, закрыть сверху на замок, внутри чтобы было холодно, и держать его там без еды. Умышленно, зная все, вышел в народ и спокойно ходит. Его в земле, в яму закопать, бросить его, пусть там умирает, если ему безразлична судьба моего народа [...] Почему мы уничтожаем террористов, задерживаем, сажаем? Чтобы они не убивали людей, чтобы они не взрывали объекты, что они не нарушали общественный покой. Террорист может убить несколько человек, а этот заразившийся может убить десятки тысяч», - заявил он.

Чеченское телевидение показало 26 марта 20-минутный сюжет об открытии Дворца искусств в Грозном. Власти Чечни устроили торжество вопреки собственным призывам отменить все массовые мероприятия. Пользователи соцсетей и жители Чечни раскритиковали непоследовательность республиканских властей.

Усмаев обнародовал данные пациента с подозрением на коронавирус

Секретарь Совбеза Чечни Вахид Усмаев раскрыл личность одного из жителей Чечни, у которого подозревают коронавирус. Это таксист, который отвозил в Астрахань пассажира, впоследствии госпитализированный с подозрением на заражение. Видео с мужчиной в медицинской маске Усмаев опубликовал в своем Instagram 27 марта, эта запись к 21.30 сегодня собрала 15,6 тысяч просмотров и 66 комментариев.

«На данном видео молодой человек из Чеченской Республики, его зовут Хож-Бауди. Работая таксистом, он отвез инфицированного короновирусом гражданина Астраханской области, не зная об этом. Если вы узнали Хож-Бауди, и если вы контактировали с ним, то большая просьба самоизолироваться и пригласить врачей для взятии анализа крови», - говорится в публикации Усмаева.

На видео молодой мужчина называет свое имя и фамилию, после чего призывает своих пассажиров изолироваться во избежание распространения инфекции. По словам таксиста, он отвез из аэропорта Грозного в Астрахань пассажиров, один из которых предположительно заражен, вечером 22 марта, а 23 марта вернулся домой.

"Сегодня 26 число, власти Гудермеса вышли со мной на связь [...] Сразу оттуда приехали, взяли анализы, меня посадили на карантин. За эти три дня, с кем я общался, если бы вы пошли и проверились для профилактики в больнице, и вам, и мне было бы легче", - говорит на видео мужчина, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". Авторы комментария под видео поддержали его призыв к самоизоляции при подозрении на коронавирус.

Жители Чечни назвали реальными угрозы Кадырова

Заявление Кадырова и создание дополнительного штаба по противодействию коронавирусу говорит о том, что власти опасаются резкого ухудшения ситуации, считают жители Чечни.

Требование сажать в изоляторы и закапывать нарушителей карантина было эмоциональным заявлением, но как минимум часть этих мер власти Чечни реально применят, считает местная жительница Марет. «Посадить под замок, держать без еды и питья - вполне возможно. Те, кто попадал в руки силовиков по подозрению в совершении каких-то преступлений, хорошо знают, что и как там бывает», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров регулярно сравнивает тех или иных нарушителей закона с террористами, обратила внимание жительница Чечни Малика. Она также считает угрозу вполне реальной.

«Он сравнивал с террористами наркоманов, тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, журналистов и блогеров, публиковавших вещи, которые не нравились властям. Теперь вот и не соблюдающие карантин по коронавирусу граждане включены в эту категорию. Скажу честно, мне страшно за этих людей», - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни перешли от призывов не бояться коронавируса к жесткой критике нарушителей карантинного режима после того, как тест на вирус дал положительный результат у трех местных жителей. При этом Кадыров сделал шутливое заявление, что он уже переболел коронавирусом. Пользователи сети раскритиковали эту шутку, отметив серьезность ситуации.

Хож-Бауди Чадаев стал первым жителем региона, с подозрением на коронавирус, чьи данные были озвучены властями. «Это первый случай, когда называется имя и фамилия потенциального больного и это озвучивает представитель органов власти, отметил местный житель Исраил.

Аналитики указали на ущерб от жестких мер против эпидемии

Эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков полагает, что ученым еще предстоит изучить коронавирус, чтобы проработать эффективные меры против его распространения. Жесткие меры властей, которые вводятся сейчас, приведут к большим убыткам, полагает он. "Власти даже в богатых странах, а тем более в России, не смогут компенсировать тот дикий ущерб, который терпит бизнес и работники от ограничений», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жаворонков также полагает, что в Чечне не будет большого размаха эпидемии, поскольку жители республики сравнительно нечасто ездят в Европу и Китай, где эпидемия приобрела самый большой размах. «Но Кадыров, несомненно, использует этот объективный факт в доказательство субъективного тезиса о полезности его железной руки», - добавил он.

Эффективность реакции властей Чечни на коронавирус ранее поставил под сомнение первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "Во многих европейских странах, действительно, введен жесткий карантин, но там же никто не посягает на основные права и свободы людей. Поэтому угрозы убийством там просто невозможны", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Высказывания главы Чечни об убийстве нужно воспринимать как "образное выражение", а не прямую угрозу заболевшим коронавирусом, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Говоря, что «надо убить», не думаю, что Кадыров в буквальном смысле имеет в виду это. Такие высказывания это образные категории, не больше. У него такое образное мышление", - сказал он "Кавказскому узлу".

Эксперт по Восточной Европе и Центральной Азии Александра Кулаева считает криминальными любые призывы к расправе и насилию на фоне распространения коронавируса. «Пандемия нанесла серьезный вред соблюдению основных прав и свобод граждан по всему миру. Право на передвижение, полноценную жизненно важную информацию, здоровье, жизнь оказались под угрозой. Введение чрезвычайных мер на неопределенный период не может не сопровождаться огромными рисками. К тому же паника и страх вызывают все худшее, что таится в обществе и в самих людях [...] На этом фоне любые призывы к насилию и расправам криминальны. Это не может быть оправдано никакими мерами - ни санитарными, ни политическими», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.