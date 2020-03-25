Угроза коронавируса заставила чеченские власти сменить риторику

25 марта 2020, 06:36

Власти Чечни перешли от призывов не бояться коронавируса к жесткой критике нарушителей карантинного режима после того, как тест на вирус дал положительный результат у трех местных жителей. В республике решено закрыть большинство кафе и ресторанов, кинотеатры и концертные залы. Пользователи Instagram поспорили о необходимости таких ограничений.



Как писал "Кавказский узел", 24 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что тест-система на определение наличия нового коронавируса COVID-19 дала положительный результат у трех жителей республики. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров. Позже из информации Роспотребнадзора стало известно, что в Чечне подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Комментируя эту новость, Рамзан Кадыров обвинил жителей республики в нарушении карантинных требований.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики из-за угрозы распространения коронавируса значительно увеличены весенние каникулы - они начались 17 марта и продлятся до 25 апреля. Вузы в республике перешли на дистанционное обучение, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Кадыров перешел на серьезный тон, говоря о коронавирусе

23 марта на заседании правительства Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал одного из тех, у кого были подозрения на коронавирус, за игнорирование карантинных требований. По мнению главы региона, достойным наказанием за заражение окружающих является смерть. "Человека, который создает эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей", - подчеркнул Кадыров.

Также 23 марта глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов на странице министерства в Instagram призвал жителей республики к ответственной самоизоляции и «респираторному этикету», назвав их «самыми действенными механизмами спасения наших соотечественников». При этом Сулейманов аргументировал свои слова понятными для чеченцев тезисами о том, что молодежь, нарушающая режим самоизоляции, становится угрозой для старших родственников. Министр призвал жителей Чечни «не ходить лишний раз никуда, не организовывать мероприятия», «предпочитать автомобили общественному транспорту, не приближаться к людям на улице», «не отводить на детские площадки и прочие места скопления детей, отменить прогулки».

При этом еще 16 марта Рамзан Кадыров призывал жителей Чечни не бояться распространения коронавируса и прекратить скупать продукты. Часть своих слов Кадыров произнес на чеченском языке. "Глава региона в своем обращении посоветовал всем укреплять иммунитет, довериться воле Всевышнего и не поддаваться на провокации, а тем, кто распространяет ложную информацию и подталкивает людей на панику – придется извиниться и отвечать за свои поступки", – говорилось в публикации от 16 марта в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный".

Ранее, 13 марта, Кадыров в своем официальном выступлении также призвал не бояться коронавируса, поскольку "все люди смертны", и заявил, что избежать заражения поможет вода, смешанная с медом и лимоном. А 29 февраля министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Власти Чечни ужесточают меры для предотвращения распространения коронавируса

В Чечне с 23 марта введен ряд ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Так, в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров сообщил об «определенных коррективах в работе ресторанов и кафе». «Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы, разные банкеты и пр. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей. В наиболее людных местах исключение делается для нескольких заведений, чтобы гости города могли поесть. Одновременно во всех ресторанах работают службы доставки. В любой конец города быстро доставят блюда курьеры многих десятков кафе и ресторанов», - написал Кадыров.

Там же он пообещал доставлять продукты по домам всем, кому нужно. «Я ответственно заявляю, что ни одна семья в ЧР не останется без продуктов питания. Позвонив по определённым номерам, они получат всё, что необходимо. Волонтёры (фонда имени Ахмата Кадырова) ежедневно развозят по домам продуктовые пакеты для нуждающихся семей и лиц преклонного возраста», - написал глава Чечни.

Кроме того, Кадыров считает необходимым отложить свадьбы. «Всем хочется грандиозную свадьбу, у кого есть возможность. Но надо воздержаться временно. Пусть женятся, свадьбу потом сыграем», - сказал глава республики на видео, размещенном 23 марта в паблике «chp.chechenya» в Instagram.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, ссылаясь на Кадырова, ещё более ужесточил ограничения, объявив о закрытии всего, кроме аптек, больниц и продуктовых магазинов. «Со вторника (24 марта) будут работать только медицинские учреждения, магазины продовольственных товаров и аптеки. Все места массового скопления граждан будут закрыты на время карантина», - заявил Даудов, слова которого приводятся в паблике «chechnya.days» в Instagram. Там же Даудов заявил о запрете на поминки и свадьбы. Он отметил, что жителям республики после смерти родственников следует ограничиться «милостыней в виде «цIи сагIа» и раздачей халвы», а «в случае свадьбы следует совершить махр (выкуп за невесту – прим. «Каказского узла»), а свадьбу и гуляния отложить до лучших времён».

В Министерстве культуры Чечни сообщили, что в республике на неопределенный срок закрыты кинотеатры и концертные залы. Такое решение принято в соответствии с приказом министра культуры РФ Ольги Любимовой, передало 23 марта со ссылкой на информацию чеченского Минкульта ИА "Грозный-информ". Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, отмечает агентство.

Кадырова поддержал и муфтий Чечни Салах Межиев, призвав не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки. «Во всех районах мечетях во время пятничной молитвы необходимо доводить до жителей республики информацию о том, что людям в это время лучше не посещать массовые мероприятия. Тем более людям в возрасте и больным лучше в пятничный день оставаться дома. Потому что вирус больше всего поражает больных и людей пенсионного возраста. Также, пока не пойдет на спад эта эпидемия, необходимо воздерживаться от публичных мероприятий. Похороны и свадьбы необходимо также проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей», - приводятся слова Салаха Межиева на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.

Пользователи Instagram обсуждают новые ограничения в Чечне

Большинство комментаторов новостей о принимаемых чеченскими властями мерах с пониманием приняли их. Однако среди них есть и критики. «Правильные меры предпринимает», - пишет halalorganic в паблике «chp.chechenya» в Instagram, комментируя заявления слова Рамзана Кадырова в его Telegram-канале о новых ограничениях в Чечне и необходимости самоизоляции. «А тем, кто работает, что делать?» - задается вопросом там же zar_re_.

«А что мешает вне карантина проводить скромные свадьбы?» - пишет amanu.95 в том же паблике «chp.chechenya» в Instagram в обсуждении слов Кадырова о свадьбах. «Давно надо было это сделать, даже если нету никакого вируса», - отмечает там же p_ramazzoti.

«С одной стороны смешно людям, считают бредом. Но бережёного Всевышний бережёт», - комментирует amira_nashkho слова главы Минздрава Чечни в паблике «chp.chechenya» в Instagram. «Были бы деньги, чтоб закупиться, изоляция не проблема», - пишет там же lamro_v. «Комментарии, что этот вирус не опаснее обычного гриппа были уже?» - иронизирует haker_8.

«Молодцы! Если у некоторых нет "мозгов", значит, надо жёстко. Лучше наказать одного, чем погибнут многие! сидеть дома очень даже легко», - пишет salli0607 в паблике «chp.chechenya» в Instagram, комментируя заявления Магомеда Даудова. «Да, легко, когда деньги капают на карту, это очень легко. Людей работы лишают - с этим вопросом никто не задумался», - отвечает там же saaev_ilyas_93.

«Давно пора, нужно максимально все закрыть и переждать на карантине. Все будет хорошо», - пишет brainex на странице «chechnyatoday_95» в Instagram, комментируя закрытие кинотеатров в Чечне. «А что в Чечне всё закрывают. А в других республиках как работали, так и работают, и не собираются закрывать», - удивляется тут же nvu981.

«Правильно решил муфтий. Я его полностью поддерживаю», - пишет aaibuev на странице ИА «Грозный-Информ» в Instagram, комментируя заявления муфтия. В то же время maga_guceriev777 возмущается: «Какой позор! Но как так??? Когда наших предков отправляли в Сибирь, было столько болезней, холод, голод, что может быть хуже?!! Если ещё хуже что-то настанет, вы и молиться не будете!».

Объявленные ограничения в работе кафе и ресторанов также вызвали противоречивую реакцию у пользователей Instagram. "Как будто дома кушать нельзя, потерпим, готовьте дома кушать и себе и родным", - написала, в частности, madaeva0919 в комментарии к сообщению на странице паблика eldit_net.

"Закрыть одни заведения и оставить другие, какой смысл? Рынок полностью закройте. Там самое большое скопление людей", - предложил laim___95. "А что делать людям, которые работают в кафе и ресторанах, на что им жить? Для меня это плохая новость", - написал abdulla_terlo.

Правительство России потребовало закрыть в регионах клубы и кинотеатры

Органам исполнительной власти регионов России поручено приостановить деятельность ночных клубов, дискотек "и иных аналогичных объектов", кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других развлекательных и досуговых заведений, говорится в документе, опубликованном 24 марта на сайте правительства России.

В ресторанах, барах и кафе правительство страны потребовало лишь "ввести запрет на курение кальянов". "Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации [поручено] осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений (в случае их введения)", - отмечается в тексте поручения.

При этом в Москве ограничивать доступ в заведения общественного питания пока не планируется, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Возможное полное закрытие ресторанов, кафе, столовых и других заведений общественного питания в Москве пока не обсуждается. Рекомендовано закрыть определенные зоны в торговых центрах: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры", - привело 24 марта его слова РБК.

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