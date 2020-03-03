Пользователи Instagram раскритиковали Умарова за слова о коронавирусе

03 марта 2020, 13:26

Чеченский министр по национальной политике Джамбулат Умаров недостаточно компетентен, чтобы судить об опасности распространения коронавируса на Северном Кавказе, заявили комментаторы в Instagram. Некоторые местные жители негативно восприняли призыв Умарова к туристам ехать в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", на Северном Кавказе не зафиксировано заражения коронавирусом, но еще в начале февраля неофициальная информация о стремительном распространении эпидемии и переполненных больницах вызвала панику среди жителей Чечни. Автор этого сообщения, грозненец Рустам Амаев, публично извинился за свои слова, объяснив, что это была шутка.

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров призвал россиян отдыхать на Кавказе, где, по его мнению, не может распространиться коронавирус.

"Лучше места для отдыха, чем Кавказ и, в частности, Чеченская республика, вы не сыщете. Приезжайте! Коронавирус никогда не приживется на Северном Кавказе и в Чечне. <...> Здесь не приживается ни один вирус. Если здесь чихает человек, то здесь говорят, что он чихает на счастье. Приезжайте, дорогие наши русские, удмуртские, татарские, чувашские братья - мы вас обнимем крепко, тепло примем, сядем за одним большим круглым столом и будем кушать наше альпийское мясо. Такой аромат вы с собой унесете после нашей черемши, что мама не горюй, от вас коронавирус будет бежать с ракетной скоростью", - процитировала Умарова на своем сайте 29 февраля радиостанция "Говорит Москва".

7 января Минтуризма Чечни опубликовало памятку для туристов, в которой указала на сложности, которые могут возникнуть у туристов из-за "нескромной" одежды - например, если мужчина наденет шорты или майку без рукавов. Минтуризма напомнило также, что любое прикосновение к чеченкам, даже рукопожатие, считается оскорблением, а курить в Чечне можно только мужчинам. Эти рекомендации озвучены на фоне небольшого интереса туристов к этому региону, указали представители туркомпаний.

Слова Умарова, процитированные в Instagram-паблике eldit_net 29 февраля, к 13.25 мск 3 марта собрали 2068 "лайков" и 140 комментариев. Некоторые комментаторы, позиционирующие себя как жители Чечни, в резкой форме высказались против привлечения туристов в республику. "И так на Кавказе много иммигрантов, еще этих не хватало!" - возмутилась goryanka_0095. "Нам не нужны тут никакие вирусные, и сюда их пусть не пускают, не зовите к нам никого", - заявила maa_llllllllm. "Может, хватит зазывать сюда всякую нечисть?" - написал пользователь be.lla0682.

Многие пользователи раскритиковали Умарова. "Я бы не был настолько уверен, но хочется верить в это", - осторожно прокомментировал слова министра о невозможности распространения вируса на Северном Кавказе пользователь jhosephine_mccoy. "Его слушать - себя не уважать", - написал darrrk__00. "Что за бред", - отреагировал barbican_adams. "Гуманитарий полез в медицину", - высказался aldiev_84kg. "Его слова чем то похожи на слова капитана "Титаника"", - прокомментировал a.a.c.79. "Это специально сказано, чтоб не было паники среди населения республики", - считает esasgshsfc.

Прокомментировали слова Умарова и читатели страницы "Кавказского узла" в Instagram. "Умаров, конечно, юморист. История помнит, как Кавказ косил тиф, оспа, корь и прочие инфекции. Наоборот, у нас плотность населения высокая. Кавказ как коммуналка - если беда в доме соседа, то она придет и к другим", - написала lidiya4329.

"Почему власть не контролирует рост цен на маски?" - прокомментировал публикацию machete_9999.

На Южном Кавказе - в Грузии и Азербайджане - уже выявлены первые случаи заражения коронавирусом, говорится в материале "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На фоне распространения коронавируса по миру на юге России, как и в других регионах страны, подорожали медицинские маски. По данным антимонопольной службы, рекордным стал рост оптовых цен на медицинские маски в Адыгее, где цены выросли более чем в 15 раз, и в Дагестане, где зафиксирован шестикратный рост.

Отметим, что в популярном у туристов регионе, на Кубани, 26 января прилетел из Китая пассажир с высокой температурой. После обследований ему был поставлен диагноз грипп, коронавирус у него и других госпитализированных обнаружен не был. Ранее в связи с распространением вируса было решено перенести запланированный на февраль Российский инвестиционный форум в Сочи.

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".