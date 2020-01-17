Туроператоры скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни

17 января 2020, 15:01

Рекомендации Минтуризма Чечни по выбору одежды при посещении республики озвучены на фоне небольшого интереса туристов к этому региону, рассказали представители туркомпаний. Советы по дресс-коду для гостей Чечни оправданны, но нарушение этих правил не создаст туристам проблемы, предположили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram сочли оправданными советы Минтуризма Чечни о том, какую одежду носить туристам в республике и как вести себя с местными жителями. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили пользователи соцсети.

7 января Минтуризма Чечни опубликовало памятку для туристов, порекомендовав одеваться "скромнее". "Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: в Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов", - говорится в памятке "Как одеваться туристам в Чечне?", опубликованной на странице министерства в Instagram. Ведомство напомнило также, что любое прикосновение к чеченкам, даже рукопожатие, считается оскорблением, а курить в Чечне можно только мужчинам.

Чечня стала единственным российским регионом, в котором введен дресс-код для туристов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь туристической компании «Библио-глобус» Светлана Бешанова. Подобные памятки, по ее словам, бывают в Саудовской Аравии.

С этим согласна ведущий специалист колл-центра туроператора «Интурист» Светлана Крылова. По ее словам, напоминание о строгом дресс-коде встречается в памятках, выдаваемых туристам, направляющимся, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты. "А в Таиланде, к примеру, туристам надо напоминать, что местные жители тоже не любят, чтобы к ним прикасались чужаки", - сказала Светлана Крылова.

Само по себе требование соблюдать дресс-код, по ее словам, практически не влияет на туристический поток. "Туристы и сами понимают, что если они, к примеру, едут в преимущественно мусульманскую страну, то там есть какие-то правила и ограничения", - сказала представитель "Интуриста", добавив, что не сталкивалась с отказами туристов от поездок из-за таких ограничений.

При этом, по словам сотрудницы колл-центра "Интуриста", в 2017-2018 годах компания продавала "большое количество туров" в Грозный. "Затем это прекратилось – видимо, из-за отсутствия спроса", - сказала она.

Сейчас в год продается «несколько десятков» туров в Чечню, уточнила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь «Интуриста» Дарья Домостроева. "Для сравнения: в Сочи мы отправляем от 30 тысяч до 50 тысяч туристов за год", - сказала она.

В Чечню едет "небольшой поток организованных туристов", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор компании "СтарТур" Мария Новикова. "Не могу сказать, что их так же много, как тех, кто выбирает Петербург, но небольшой поток туристов туда есть", - сказала она, не уточнив число туристов.

В 2018 году Чечню посетило около 150 тысяч туристов, в 2019 году - около 190 тысяч, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации Visit Chechnya, которая занимается пропагандой туризма в республике.

В августе 2019 года представитель единого туроператора по Северному Кавказу "Эльгас" сообщила "Кавказскому узлу", что количественной статистики по посещению Чечни иностранными и российскими туристами у компании нет. "Но в туристический сезон практически каждый месяц одна группа отправляется в Чечню. Группа обычно состоит из 5-20 человек", - уточнила она.

Правозащитники сочли логичными рекомендации Минтуризма Чечни

Памятка Минтуризма Чечни отражает особенности чеченского общества, но остается непонятным, кто будет следить за ее соблюдением, обратил внимание член совета Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

"Действительно, в чеченском обществе, к примеру, не следует дотрагиваться до незнакомого человека - это могут делать только близкие друзья. Поскольку в Чечню приезжают туристы, то появление подобной памятки, наверное, разумно, чтобы туристы не навлекали на себя неприятностей своим поведением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Памятка для туристов может быть полезной, чтобы гости республики понимали, что может вызвать "раздражение у местных жителей", согласна глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. "Насколько это реально будет применяться в Чечне, сказать сложно. Но предупредить туристов о том, что хождение в шортах в мечеть может вызвать раздражение, полезно", - пояснила Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее словам, жители республики снисходительно относятся к некоторым нарушениям "дресс-кода" гостями Чечни. "Я ездила в Чечню в брюках, а не в юбке, и никаких выпадов в мою сторону по этому поводу не было. Там живут люди, привыкшие к жизни в многонациональном и многоконфессиональном государстве, и знающие, что бывают иные культуры и традиции, которые тоже надо уважать", - подчеркнула правозащитница.

В качестве примера Ганнушкина привела наблюдение из жизни, когда туристки в Чечне соорудили фальшивые юбки поверх джинсов. "У одной девушки такая юбка развалилась прямо на улице, но это не вызвало никаких нареканий - только смех окружающих", - рассказала глава комитета «Гражданское содействие».

Туристам все же следует соблюдать принятые в Чечне правила, сказал корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель одного из республиканских вузов на условиях анонимности. "Либо выбирать для своего отдыха те места, где таких ограничений нет", - уточнил он.

При этом остается непонятным, кто и как будет требовать от туристов соблюдать дресс-код, признал педагог. "Я не знаю, насколько жестко это будет требоваться, и кто будет наказывать за несоблюдение", - сказал он.