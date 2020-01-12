Памятка с дресс-кодом для гостей Чечни вызвала одобрение в соцсети

12 января 2020, 10:40

Пользователи Instagram сочли оправданными советы Минтуризма Чечни о том, какую одежду носить туристам в республике и как вести себя с местными жителями. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 7 января Минтуризма Чечни опубликовало памятку для туристов, порекомендовав одеваться "скромнее". Ведомство напомнило также, что любое прикосновение к чеченкам считается оскорблением, а курить в Чечне можно только мужчинам.

"Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: в Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов", - говорится в памятке "Как одеваться туристам в Чечне?", опубликованной на странице министерства в Instagram. К 16.01 мск 10 января публикация собрала 171 "лайк" и пять комментариев.

Памятка для туристов, размещенная на странице Минтуризма Чечни в Instagram, по состоянию на 10.35 мск 12 января набрала 227 отметок "нравится" и 11 комментариев. Их авторы не прокомментировали саму памятку. Так, пользователь nataliia.0_o поинтересовалась, будет ли безопасно в Грозном одинокой туристке, "скромно одетой".

"Более чем", - ответил на вопрос пользователь z_m_398_. "Независимо от одеяния, одна Вы или с кем-то - безопасно будет в любом случае на территории всей республики. Наоборот, помогут, если помощь будет в чем-то нужна", - подтвердил пользователь fatimaa_umarova.

Эта же памятка, 9 января опубликованная в Instagram на странице министра Чечни по туризму Муслима Байтазиева, набрала 509 отметок "нравится" и 55 комментариев. Их авторы не подвергли критике правила для туристов, а многие из них сочли памятку уместной.

"Хорошая памятка для девушек-туристок: любимые шортики и маечки оставьте дома. Кстати, в Грозном много магазинов, где можно привычную европейскую одежду совместить с тем, что лучше носить в Чечне. Любая девушка-продавец моментально подскажет, что надо прикрыть, и порекомендует соответствующую одежду. Я так уже три года одеваюсь: главное покупаю у себя в Москве, а что-то длинное и закрывающее плечи и ноги - в Чечне. Очень красиво получается! У чеченок хороший вкус - многому можно научиться. Потом и в Москве многое ношу - так хорошо девушки все подбирают", - в частности, поделилась опытом tatianasignorina.

"Чечня - это место, где в плане внешнего вида людей, радуется глаз. Никакие фрики не отвлекают от погружения в жизнь этой республики. Очень странно выглядят туристы в своей привычной одежде на фоне гор, мечетей, башен и других достопримечательностей. Путешествие по ЧР является отличной возможностью примерить новый образ для всех))", - написала darina_n.n_.

"Приезжая в гости к народу с самобытной культурой, уважай народ и его традиции и будешь желанным гостем!" – написал vladlenkhalimov. "В чужой монастырь со своим уставом не ходят, вот и все! И это касается не только Чечни", - согласился пользователь _malika_arsani.

"Было бы хорошо, если обязать всех турагентов разместить такие памятки у себя на сайтах и на точках", - высказал мнение пользователь sulim77777.

Аналогичное мнение высказал muhammad_kikishev. "Будет ещё лучше, если наши турагентства будут их предупреждать о приличном наряде (точнее, никаких шорт)", - написал он. При этом пользователь подчеркнул, что жители Чечни "туристам и гостям всегда рады". "Наш народ всегда считался гостеприимным, как говорится, в чужой монастырь со своими уставом не ходят, пусть наши туристы одеваются, как подобает нашему менталитету, никаких шорт! Я лично не раз подходил к таким и объяснял, что у нас так не принято, они благополучно понимали, даже заводил их в магазин, чтобы они приобретали там штаны", - рассказал пользователь.

Пользователь lada_ibragimova согласилась с мнением, что туристы в Чечне могут рассчитывать на помощь местных жителей. "Если мы видим туристов, которые озираются в поисках чего-либо, то сами подходим и спрашиваем - чем помочь. А уж если обратятся - тем более", - написала она.

Напомним, что власти Чечни следят и за тем, как одеваются местные жители. По словам женщин, работающих в госучреждениях Чечни, в декабре 2016 года руководство устно обязало их являться на работу в хиджабах - одежде, закрывающей волосы и лоб. В январе 2019 года родители школьниц младших классов пожаловались, что их детей обязали прийти на новогодний утренник в платке.

Рамзан Кадыров в 2019 году на совещании с министрами заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Критика с его стороны в адрес участников свадеб, в действиях которых глава Чечни усмотрел нарушение местных обычаев, привела к целой серии публичных извинений.

Кадыров продолжает формировать "кодекс поведения чеченца", пояснил ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. По его мнению, такими методами Рамзан Кадыров укрепляет и независимость Чечни от федерального центра. "Кадыров дает понять, что Чечня хоть и входит в состав России, но там все по-своему, свои правила в самых разных областях", – сказал востоковед.