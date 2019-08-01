Кадыров возмутился призывом властей Израиля не ездить в Чечню

01 августа 2019, 23:59

Призыв израильских властей отказаться от поездок в Чечню абсурден, поскольку в республике нет террористов, а граждане Израиля ежедневно посещают регион, заявил Рамзан Кадыров. Доля туристов из Израиля в Чечне очень мала, заявили представители туристической отрасли.

Как сообщал "Кавказский узел", израильский штаб по борьбе с терроризмом присвоил Чечне наивысший уровень угрозы и призвал жителей страны избегать поездок в эту республику. "В связи с наличием и деятельностью реальных террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, штаб по борьбе с терроризмом рекомендует гражданам Израиля воздержаться от посещения Чечни и приграничных с Чечней районов Грузии", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Рамзан Кадыров отреагировал сегодня на предупреждение израильского штаба по борьбе с терроризмом, назвав его сообщение "абсурдным". Автор руководствовался неверными данными, когда указывал, что население республики борется за независимость от российских властей, отметил глава Чечни.

Он также оспорил утверждение о террористической активности в Чечне. "В Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире. [...] Скорее всего, автор документа пользовался информацией из сомнительных источников, не знает реальную ситуацию. Поэтому я лично приглашаю его в Чечню, предлагаю своими глазами все увидеть", - написал сегодня Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что "граждане Израиля ежедневно бывают в Грозном" и "возвращаются сюда снова и снова, хотят заниматься бизнесом, путешествовать". Эти данные расходятся с информацией работников туристической отрасли - по их сведениям, доля туристов из Израиля в Чечне незначительна.

По данным официального туристического портала Чеченской Республики, в 2018 году доля израильских туристов, посетивших Чечню, оказалась невелика. "В 2018 году Чечню посетили 5928 иностранных туристов. Больше всего туристов приехали из Китая, Турции, Италии, Египта. Доля туристов из Израиля составила 6%", - сообщил сотрудник портала корреспонденту "Кавказского узла".

Иностранцы поездками в Чечню не интересовались, сообщили в туристической компании "Стар Тур", специализирующейся на въездном туризме в Россию. "Таких запросов [от иностранцев] у нас не было. Есть запросы от российских туристов, сейчас набирается группа из 20 человек, которые в сентябре посетят Чечню в течение пяти дней. Если интересуются Чечней, то это только россияне", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Екатерина. Она добавила, что клиенты компании обычно посещают Чечню в рамках тура по всему Северному Кавказу.

Представитель единого туроператора по Северному Кавказу "Эльгас" Мария также сообщила, что количественной статистики по посещению Чечни иностранными и российскими туристами у компании нет.

"Но в туристический сезон практически каждый месяц одна группа отправляется в Чечню. Группа обычно состоит из 5-20 человек. С 9 по 11 августа как раз в Чечню отправится группа из шести человек", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Марии, граждане Израиля периодически бывают среди туристов, посещающих Чечню. Она также подтвердила, что более востребованы туры по всему Северному Кавказу, а не поездки конкретно в Чечню.

"Среди наших клиентов постоянно бывают иностранцы, и периодически бывают граждане Израиля. Вот одна семья из четырех человек из Израиля недавно направила запрос на очень большой тур по Кавказу, который включает Чеченскую Республику. Будем ждать их приезда", - сообщила представитель туроператора корреспонденту "Кавказского узла".

В последние два года интерес туристов к Чечне вырос, отметили в туристической компании Russia Discovery. "В прошлом году и в этом году можно сказать, что Чечня достаточно популярный регион, если сравнивать с периодом трехлетней давности и до этого. В основном, конечно, интересуются россияне, но есть маленький процент иностранцев. Иностранцы составляют меньше 5% от общего количества туристов, посещающих этот регион", - сказала специалист по турам на Северный Кавказ Ксения корреспонденту "Кавказского узла".

Призыв Израиля не посещать Чечню вряд ли заметно снизит количество посещающих республику туристов, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Мне кажется количество израильских туристов, посещающих Чечню, очень маленькое, чтобы туристическая отрасль республики пострадала после такого заявления. К тому же призыв адресован только гражданам Израиля - вряд ли граждане других стран обратят на него внимание и откажутся от посещения, если решение посмотреть Чечню уже принято", - сказал Рощин "Кавказскому узлу".

Рамзан Кадыров активно рекламирует Чечню как туристический регион, но заявления Израиля не стоит расценивать как удар по его амбициям. "Если бы и другие страны присоединились к заявлению не посещать Чечню, тогда можно было бы говорить об ударе по амбициям. А пока это позиция только одной страны, а граждане других государств все также продолжат посещать республику", - сказал он.

Политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко разделяет мнение, что заявление Израиля не станет ударом по амбициям Рамзана Кадырова. "Этот призыв надо расценивать так, что Израиль пристально следит за Рамзаном Кадыровым, за его действиями, в том числе за его проектами на Ближнем Востоке. Это показатель того, что в Израиле Кадырова воспринимают как реальную политическую фигуру", - сказал Серенко "Кавказскому узлу".

По словам политолога, Чечня может только выиграть от этого заявления, так как оно повышает интерес к региону. "После этого призыва многие начнут интересоваться Чечней. То есть плохая реклама - тоже реклама, в этом плане призыв Израиля не навредит турпотоку в Чечню. Во всем мире с интересом относятся к заявлениям Израиля по любым вопросам, - особенно еврейская диаспора, которая присутствует во многих странах, но люди, которые уже решили поехать в Чечню, не передумают после этого призыва. Если человека интересует Чечня как туристическое направление, то он поедет туда", - отметил он.