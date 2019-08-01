Власти Израиля призвали граждан отказаться от турпоездок в Чечню

01 августа 2019, 07:58

Израильский штаб по борьбе с терроризмом присвоил Чечне наивысший уровень угрозы и призвал жителей страны избегать поездок в эту республику.

Согласно сообщению штаба, Чечне присвоен красный уровень опасности с пометкой "Очень высокая конкретная угроза".

"В связи с наличием и деятельностью реальных террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, штаб по борьбе с терроризмом рекомендует гражданам Израиля воздержаться от посещения Чечни и приграничные с Чечней районы Грузии... Избегайте любого посещения и немедленно покиньте территорию [Чечни]", - говорится в предупреждении, опубликованном на сайте израильского государственного штаба по борьбе с терроризмом.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Предупреждение носит рекомендательный характер, тогда как решение о посещении и пребывании за границей каждый гражданин принимает самостоятельно, поясняется в сообщении.

Рядом с сообщением размещен фрагмент карты Google, на котором территория Чечни выделена темно-серым цветом.

Министерство иностранных дел Израиля доверяет рекомендациям штаба по борьбе с терроризмом. Число посетивших Чечню израильтян неизвестно в связи с отсутствием прямого авиасообщения между этой республикой и Израилем, уточняет со ссылкой на представителя израильского МИД "Кавказ.Реалии".

Сообщений относительно рекомендаций Штаба по борьбе с терроризмом Израиля на сайте главы и правительства Чечни, в Telegram-канале Рамзана Кадырова и на его странице в социальной сети "ВКонтакте" по данным на 6.20 мск 1 августа не было.

"Кавказский узел" ранее информировал, что власти Чечни обещали построить в Грозном синагогу на месте, где в начале XX века располагалась ашкеназская синагога. 9 января 2013 года состоялась торжественная церемония закладки камня под строительство будущей синагоги, в ней приняли участие главный раввин горских евреев Израиля Янив Нафталиев, заместитель главного раввина Москвы Шимон Левин, бизнесмен Тельман Исмаилов, руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов. В Грозном состоялся футбольный матч местной команды "Терек" (ныне "Ахмат") с израильским клубом "Бейтар". Однако до сих пор синагога не построена.

Позднее, в июле 2017 года, Рамзан Кадыров раскритиковал власти Израиля, которые после нападения на полицейский патруль в Иерусалиме установили рамки с металлодетекторами у проходов к мечети Аль-Акса. По словам главы Чечни, мусульмане всего мира восприняли санкции против мечети как действия, направленные против не терроризма, а ислама.