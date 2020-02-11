Врачи исключили коронавирус у всех госпитализированных на Кубани

11 февраля 2020, 06:36

В Краснодарском крае у всех пациентов, госпитализированных с признаками ОРВИ после посещения Китая, не обнаружен коронавирус. На лечении в больнице остаются девять человек, сообщил Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В России, включая регионы Южного федерального округа, усилен контроль за состоянием здоровья людей, которые приезжают из Китая и других стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Так, на борту прилетевшего 26 января в Краснодар самолета из Китая оказался пассажир с высокой температурой, мужчина был госпитализирован. После обследований пациенту был поставлен диагноз грипп, коронавирус у него обнаружен не был. Также в связи с эпидемией коронавируса было решено перенести запланированный на февраль Российский инвестиционный форум в Сочи.

По данным Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, в Китае подтверждено 42 638 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Из заболевших 1016 человек умерли, еще 3996 выздоровели и выписаны из больниц, сообщает сегодня, 11 февраля, ТАСС.

По состоянию на 10 февраля, на территории Краснодарского края заболевших коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава региона.

По данным Роспотребнадзора, из всех прибывших в Краснодарский край из Китая на госпитализации остаются девять человек, их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

"Возбудители новой коронавирусной инфекции не выделены ни у кого из граждан", - сообщается 10 февраля на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

За пассажирами и членами экипажей авиарейсов, прибывающих в регион, усилен санитарно-карантинный контроль. Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китая, в течение 14 дней в обязательном порядке отправляют на госпитализацию и лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию, поясняет ведомство.

В управлении добавили, что 30 человек, которые прибыли в Краснодар 26 января в одном самолете из Китая вместе с заболевшим гриппом мужчиной, до 8 февраля находились под медицинским наблюдением на дому, все они чувствуют себя хорошо.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне сообщений о распространении коронавируса в мире сотрудники аптек в регионах Юга России рассказали о повышенном спросе на медицинские маски, а местные жители пожаловались на резкий скачок цен на маски. По данным Федеральной антимонопольной службы России, рекордный рост оптовых цен на медицинские маски зафиксирован в Адыгее и Дагестане.