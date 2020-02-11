11 февраля 2020, 06:36

Врачи исключили коронавирус у всех госпитализированных на Кубани

В Краснодарском крае у всех пациентов, госпитализированных с признаками ОРВИ после посещения Китая, не обнаружен коронавирус. На лечении в больнице остаются девять человек, сообщил Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В России, включая регионы Южного федерального округа, усилен контроль за состоянием здоровья людей, которые приезжают из Китая и других стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Так, на борту прилетевшего 26 января в Краснодар самолета из Китая оказался пассажир с высокой температурой, мужчина был госпитализирован. После обследований пациенту был поставлен диагноз грипп, коронавирус у него обнаружен не был. Также в связи с эпидемией коронавируса было решено перенести запланированный на февраль Российский инвестиционный форум в Сочи.

По данным Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, в Китае подтверждено 42 638 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Из заболевших 1016 человек умерли, еще 3996 выздоровели и выписаны из больниц, сообщает сегодня, 11 февраля, ТАСС.

По состоянию на 10 февраля, на территории Краснодарского края заболевших коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава региона.

По данным Роспотребнадзора, из всех прибывших в Краснодарский край из Китая на госпитализации остаются девять человек, их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

"Возбудители новой коронавирусной инфекции не выделены ни у кого из граждан", - сообщается 10 февраля на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

За пассажирами и членами экипажей авиарейсов, прибывающих в регион, усилен санитарно-карантинный контроль. Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китая, в течение 14 дней в обязательном порядке отправляют на госпитализацию и лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию, поясняет ведомство.

В управлении добавили, что 30 человек, которые прибыли в Краснодар 26 января в одном самолете из Китая вместе с заболевшим гриппом мужчиной, до 8 февраля находились под медицинским наблюдением на дому, все они чувствуют себя хорошо.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне сообщений о распространении коронавируса в мире сотрудники аптек в регионах Юга России рассказали о повышенном спросе на медицинские маски, а местные жители пожаловались на резкий скачок цен на маски. По данным Федеральной антимонопольной службы России, рекордный рост оптовых цен на медицинские маски зафиксирован в Адыгее и Дагестане.

Примечание:

"Рекордный рост цен на медицинские маски зафиксирован в Адыгее и Дагестане", "Работники аптек Махачкалы отметили увеличение спроса на маски*", "Врачи в Краснодаре заподозрили коронавирус у пассажира из Китая".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 февраля 2020, 08:50

11 февраля 2020, 07:44

11 февраля 2020, 07:00

  • Водители маршруток в Ереване провели однодневную забастовку

    В Ереване сто пятьдесят водителей микроавтобусов, обслуживающих около десяти городских маршрутов объявили 10 февраля забастовку. Они потребовали пересмотреть условия своего труда, уменьшить либо налоги, либо цену на газ. После встречи с представителем мэрии водители согласились временно прекратить забастовку, отметив, что проработают еще 10 дней, но пообещали снова выйти на акцию протеста, если их требования не будут удовлетворены.

11 февраля 2020, 06:42

11 февраля 2020, 05:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи