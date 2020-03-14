Скриншот видео "Ты все равно умрешь": Кадыров советует есть чеснок и не бояться", https://www.youtube.com/watch?v=bQ2dP7Tx79g

14 марта 2020, 16:59

Высказывание Кадырова о коронавирусе рассмешило пользователей Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на угрозу коронавируса философскими рассуждениями о смерти и заявил, что избежать заражения коронавирусом поможет напиток с медом и лимоном.

Как писал "Кавказский узел", политические и религиозные деятели Чечни отреагировали на распространение коронавируса оригинальными высказываниями. Так, министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман.

Рамзан Кадыров в своем официальном выступлении призвал не бояться коронавируса и укреплять организм народными средствами. "Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае. Мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь! Не пытайся умереть до того, как умрешь. <...> Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус. Те, у кого есть здоровье, его перенесут. Те, у кого его нет, не перенесут. Чтобы укрепить иммунитет, смешивайте в воде лимон с медом, пейте это и сидите, тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет", - перевела выступление главы Чечни "Русская служба BBC".

Ранее в чеченском сегменте соцсетей распространились сообщения об эпидемии коронавируса, которые вызвали панику среди некоторых местных жителей. Два жителя Чечни, Рустам Амаев и Аслан Садалиев, публично извинились за эти сообщения, назвав их шуточными. Оба извинения сопровождались комментариями чиновников и врачей - это навело местных жителей на мысль, что Амаев и Садалиев подверглись давлению.

Видео выступления Кадырова, опубликованное 13 марта на Youtube-канале новостного агентства, к 16.40 мск 14 марта собрало более 55 тысяч просмотров, комментариев нет. У канала 759 тысяч подписчиков. То же видео, размещенное на Youtube-канале KavkazPress, к 16.40 мск 14 марта собрало более 3161 просмотра и 18 комментариев. У канала 18,4 тысячи подписчиков.

Скриншот комментариев к высказыванию Кадырова о коронавирусе. https://www.facebook.com/bbcnewsrussian/videos/1326527564222857/"Ну, ты, наверное, [на] свою семью по-особому смотришь, чем [на] народ, за которого ты взял ответственность?" - прокомментировал высказывание Кадырова пользователь хостинга Red Star. "Объясните кто-нибудь этому деревенщине, что 10 тысяч больных коронавирусом в любом городе парализуют медперсонал этого города, и люди будут умирать не только из-за него. Повысится общая смертность населения от травм и других проблем со здоровьем", - написал Алекс Бондарев.

Публикация видео на странице "Русской службы BBC" в Facebook к 16.40 мск 14 марта собрала 150 комментариев и 593 просмотра. Читатели группы с иронией отреагировали на слова Кадырова. "Умный человек... Плохого не посоветует и всех, прям, подбодрил, поддержал морально", - написала Алла Рола, собрав 57 "лайков".

"Я его обожаю. Всегда на позитиве: "вы все равно умрете", - высказался пользователь Shirin Carpentieri. Этот комментарий собрал 48 "лайков".

Скриншот публикации Кадырова, посвященной коронавирусу, https://t.me/RKadyrov_95/847В своей последней публикации в Telegram, сделанной 12 марта, Рамзан Кадыров заверил, что руководством республики "принимаются исчерпывающие меры контроля над ситуацией". "В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок", - написал глава республики на своей странице в мессенджере.

Чиновники продолжают принуждать к посещению "Ахмат арены", несмотря на рекомендацию избегать массовых мероприятий, пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" грозненские бюджетники и студенты после матча 13 марта. Они отметили, что охрана стадиона была в масках и перчатках.

По состоянию на 13 марта, в Чечне с подозрением на коронавирус были госпитализированы семь человек, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе" собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пашинян и его жена сдали тест на коронавирус", "Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 30 человек", "Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса".

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