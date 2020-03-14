Стоп-кадр видео игры "Ахмат" - "Динамо" 13 марта 2020 года в Грозном. https://www.youtube.com/watch?v=6aqEPCtYaZI

14 марта 2020, 11:53

Грозненцев заставили посетить игру "Ахмата" вопреки профилактике коронавируса

Чиновники продолжают принуждать к посещению "Ахмат арены", несмотря на рекомендацию избегать массовых мероприятий, пожаловались грозненские бюджетники и студенты. Они отметили, что охрана стадиона была в масках и перчатках.

Как писал "Кавказский узел", власти вынуждают грозненцев посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. Среди вынужденных зрителей немало девушек и женщин, что способствовало конфликту между фанатами "Ахмата" и "Зенита" 4 марта, когда местные жители сочли нарушением чеченских традиций оголение торса гостями из Санкт-Петербурга. За этот инцидент Российский футбольный союз обязал "Ахмата" выплатить штраф и провести один матч без болельщиков.

13 марта "Грозный" со счетом 2:3 проиграл в домашнем матче с "Динамо". Работник одного из предприятий города, Хамзат, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был посетить игру. "Как обычно, по указке сверху от организации требовалось направить группу. У стадиона были к 19.00, поскольку игра начиналась в 19.30. На входе, как обычно, всех пропускали через детектор и личный досмотр. Причем, все охранники были в синих медицинских масках и таких же перчатках. Это, как я понял, меры предосторожности из-за коронавируса", - отметил он.

Бюджетников продолжают принуждать к посещению матчей, несмотря на введенные в связи с коронавирусом ограничения, отметил грозненский студент Ахмад. "Нас утром 13 марта предупредили, что вечером надо быть на игре "Ахмата" с "Динамо", и что явка обязательна. А всего за день до этого у нас вроде бы призывали всех воздержаться от присутствия в местах массового скопления людей, ограничить крупные мероприятия и тому подобное. Сказал об этом методисту нашей группы, а она мне заявила, что к матчу "Ахмата" это не относится, и чтобы все за полчаса до начала игры были на стадионе", - рассказал студент корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что охрана, досматривавшая пришедших на игру, была в масках и перчатках. "Прежде никогда такого не наблюдал", - сказал юноша.

"Были с друзьями на вчерашней игре, как всегда "добровольно-принудительно". Что мне бросилось в глаза, так это охрана в медицинских масках и перчатках.  Я так понял, что угроза (распространения) коронавируса очень сильная, раз пришлось прибегнуть к таким мерам. Ушел с матча еще до конца первого тайма, у меня знакомый в охране работает, он вывел через запасной выход", - рассказал другой студент, Тимур.

По состоянию на 13 марта, в Чечне с подозрением на коронавирус были госпитализированы семь человек, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе" собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Бюджетник Аслан указал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его коллеги, обязанные посещать матчи, ходят на стадион по очереди. "Присутствовать на матчах "Ахмата" - это чуть ли не обязанность всех бюджетников. Я уже на двух матчах за последние недели побывал, хотя и не люблю футбол. Но делать нечего. Не хочешь болеть за "Ахмата", не хочешь участвовать в субботниках или ходить на митинги - значит, увольняйся. Это все, что говорит начальство. Вот и приходится делать то, что скажут, чтобы не остаться без работы", - посетовал он.

Фанаты "Ахмата" раскритиковали игроков

Скриншот комментария к публикации о матче "Ахмат" - "Динамо" 13 марта 2020 года, https://vk.com/fcakhmat?w=wall-78076724_533016"Продули" с треском и этот матч. Вообще новый сезон у наших почему-то не складывается", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" болельщик "Ахмата" Сулейман.

"Разочаровали наши очень и очень сильно. Сколько можно проигрывать, да еще на своем собственном поле? За 22 игры всего 20 очков набрали, куда это годится? Теперь вот на последнем месте [турнирной таблицы] оказались. Остается ждать вылета", - посетовал в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" другой фанат клуба, Вахид.

"Не вижу надежды в этой команде. Ни одного до конца сыгранного момента. Нет командного духа, страсти играть - как будто выиграли все, что можно выиграть. <...> Я много лет болею за команду, надеялся на лучшее, но в последние годы команда - дно", - написал 13 марта Ислам Саидов в группе Akhmat Team в соцсети "ВКонтакте". К 11.53 мск 14 марта этот комментарий собрал 27 "лайков".

Скриншот комментария к публикации о матче "Ахмат" - "Динамо" 13 марта 2020 года, https://www.instagram.com/p/B9r6u8WqSJt/"Нет предела возмущению от игры "Ахмата". Вроде игроки нацсборной - что Семенов, что Анхель - но ошибки допускают детские, непростительные. Голы сами себе привезли - не знают или не умеют выбивать мяч со штрафной. А вратарь Городов вместо того, чтобы быстро вводить мяч в поле, держит длинную паузу, тем самым сбивая темп, как будто его команда не проигрывает, а выигрывает, и играет на выезде. Половину команды гнать надо в шею, особенно Семенова, Глушакова, Харина, который совершил столько ошибок при передачах, что хватило [бы] на несколько игр. По большому счету тренеру при таком положении нужно было бы подать в отставку, пока еще можно что-то предпринять для выправления ситуации в турнирной таблице", - заявил rizdus_063 в сегодняшнем комментарии к публикации в instagram-паблике fans_fcakhmat_grozny.

Нынешнее свое название - "Ахмат" - клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".

Примечание:

"Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией", "Жители Армении раскритиковали власти за недостаточные меры против коронавируса", "Грузия ввела ограничения на въезд жителей стран Европы из-за коронавируса".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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