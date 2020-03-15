Жителей Грозного обеспокоил дефицит медицинских масок в аптеках

15 марта 2020, 12:55

Медицинских масок в аптеках Грозного нет, горожанам предлагают их купить с рук по завышенной в более чем два раза цене, рассказали местные жители. Завоз масок не планируется, сообщила владелица аптеки.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта стало известно, что в карантин помещены три человека, вернувшиеся в Чечню из Италии. Первичный тест на коронавирус показал у них отрицательный результат. К 13 марта еще четыре жителя Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирусную инфекцию, их состояние врачи назвали удовлетворительным. Несмотря на объявленные властями меры профилактики, некоторые местные жители опасаются распространения коронавируса.

Ранее в чеченском сегменте соцсетей распространились сообщения об эпидемии коронавируса, которые вызвали панику среди некоторых местных жителей. Два жителя Чечни, Рустам Амаев и Аслан Садалиев, публично извинились за эти сообщения, назвав их шуточными. Оба извинения сопровождались комментариями чиновников и врачей, что навело местных жителей на мысль, что Амаев и Садалиев подверглись давлению.

Жители Грозного рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что из аптек города пропали медицинские маски. "Нет медицинских масок, хотя прежде практически в любой, даже мелкой аптеке, их было предостаточно, и стоили они по пять рублей. Дочь вчера (14 марта) уезжала в Москву и хотела запастись масками, объездила 12 аптек, ни в одной в продаже их не нашлось. Поговаривают, что скупали партиями и перепродавали за пределами республики", - рассказала жительница Грозного Марина.

"Никаких проблем с масками до недавнего времени не было, но сейчас их найти практически невозможно", - подтвердил местный житель Хасан. По его словам, знакомая предложила ему упаковку со 100 масками за 1200 рублей, хотя раньше она стоила всего 500. "Думаю, это связано с коронавирусом, хотя на улицах людей в масках встречается не так уж и много", - считает Хасан.

Среди прочих средств профилактики коронавируса особое место занимает ношение масок. Но если вы здоровы, использовать маски в качестве меры профилактики не рекомендуется, так как маска может дать ложное чувство безопасности, при ее неправильном использовании существует потенциальный риск заражения. Но врач может порекомендовать вам носить маску, если у вас появились симптомы COVID-19, говорится в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле".

По словам грозненца Тимура, ему предлагали заняться продажей медицинских масок. "Мне друг позавчера предложил хорошо подзаработать. Нужна была партия медицинских масок, но не меньше миллиона штук. Сказал, что покупатели из соседнего региона готовы сразу забирать всю партию и расплатиться. Даже если в рубль наценку сделать, получается, что можно заработать миллион рублей", - сказал он. По его словам, он обзвонил всех своих знакомых, поискал по объявлениям, но нигде такой крупной партии не нашел.

"Маски [медицинские] подорожали, но сейчас их практически в аптеках не найти. Завоза нет, потому что и за пределами [республики] с этим теперь дефицит. У нас было всего несколько упаковок, потому как товар был не особо ходовой, но сейчас нет ничего, все раскупили", - рассказала владелица одной из грозненских аптек Мадина.

"Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках, звонок на нее бесплатный", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальной странице Минздрава Чечни в Instagram, насчитывающей 23 тысячи подписчиков. По данным на 12.30 мск сегодня сообщение набрало 150 отметок нравится, пользователи оставили под ним 13 комментариев.

"Обошла по [проспекту] Путина все аптеки, и ещё в других аптеках спрашивала - нигде нет масок", - написала razet.78.

"Вчера буквально, искала в аптеках, не нашла. Зашла в профессиональный магазин. Купила 20 масок за 600 рублей", - подтвердила kh.m9691.

"Специально их не продают в аптеках чтобы поднять цену. Возле республиканской больницы две аптеки, столько народу спрашивают их, а их там нет уже месяц", - пожаловалась solnze6405.

Напомним, политические и религиозные деятели в Чечне отреагировали на распространение коронавируса оригинальными высказываниями. Так, министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на угрозу коронавируса философскими рассуждениями о смерти и заявил, что избежать заражения коронавирусом поможет напиток с медом и лимоном.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. 12 марта стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом на юге России: инфекция выявлена у пациента в Краснодарском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.