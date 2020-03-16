Работа горячей линии по коронавирусу вызвала нарекания у жителей Чечни

16 марта 2020, 17:40

За три дня в Чечне не появилось новых пациентов с подозрением на коронавирус, сообщили сегодня в Минздраве республики. Местные жители пожаловались, что при звонках на горячую линию министерства не получают ответов на вопросы о способах лечения и дефиците медицинских масок.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта семь жителей Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирус, их состояние врачи назвали удовлетворительным. Несмотря на объявленные властями меры профилактики, некоторые местные жители выразили опасение распространением коронавируса. Из продажи в аптеках Грозного исчезли медицинские маски, горожанам предлагают их купить с рук по двойной цене, рассказали местные жители.

Ношение маски занимает особое место среди средств профилактики коронавируса, однако при ее неправильном использовании существует потенциальный риск заражения, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", в которой собраны советы специалистов, как избежать заболевания..

В Чечне не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, нет и новых госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава республики.

"Эпидемиологическая ситуация в республике, связанная с коронавирусной инфекцией, находится под контролем. Все необходимые меры для предотвращения ее распространения принимаются в полном объеме. Ведется контроль за прибывающими пассажирами в аэропорту и на автостанциях, проведена дезинфекция пассажирского автотранспорта. На карантине под наблюдением медиков остаются семь человек, прибывших из Италии и Южной Кореи", - рассказала она.

На телефон горячей линии Минздрава ежедневно обращается по несколько человек, добавила сотрудница министерства. "Основной вопрос, который интересует людей, это как максимально защитить себя и своих детей от риска подхватить инфекцию. Также некоторых занимает вопрос, какие лекарства принимать в случае появления симптомов болезни и нехватки медицинских масок в аптеках. В первом случае мы рекомендуем немедленно обращаться к врачам. Касательно медицинских масок, то здесь ситуация посложнее. Большинство аптек – частные, и нехватка или отсутствие масок связаны с отсутствием их завоза", - рассказала она.

Некоторые жители Чечни выразили недовольство тем, что не получили на горячей линии ответы на свои вопросы. "Открыли горячую линию, но толку? Звонила вчера, спросила, когда в аптеках будут маски - внятно ответить не смогли. Что-то вроде того, что завоз будет, переживать не стоит", – сказала, в частности, местная жительница Лайса корреспонденту "Кавказского узла".

"Хотел узнать, какие лекарства можно использовать в случае, если появились признаки гриппа, по горячей линии в Минздраве. Так оператор стала спрашивать, нет ли температуры и тому подобное, и посоветовала немедленно ехать в больницу", - поделился недовольством с корреспондентом "Кавказского узла" грозненец Тимерлан.

Номера телефонов профильных ведомств для консультаций о коронавирусе "Кавказский узел" опубликовал в справочном материале "Коронавирус. Горячие линии".

Страха перед возможным распространением коронавирусной инфекции опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни не высказали. "Коронавирус меня не особо занимает. Если суждено умереть от него, значит умрешь, как бы ни берегся. Больше переживаю по поводу того, что с продовольствием могут проблемы быть. Пустые полки в продуктовых магазинах, вот что страшно", - сказал грозненец Султан.

"Некоторые из моих знакомых уже начали делать запасы – муку, сахар, масло, консервы. Пока что это все в магазинах есть, но может внезапно исчезнуть, как медицинские маски", - поделилась беспокойством жительница Грозного Роза.

"Не скажу, что совсем не боюсь коронавируса, но стараюсь как можно меньше об этом думать и родным говорю, чтобы не зацикливались на этом и не паниковали. Нужно просто положиться на Всевышнего и жить обычной жизнью. Все равно то, что должно меня коснуться, меня не минует, а то, что должно миновать – не коснется", - объяснил свою позицию представитель духовенства Муслим.

Напомним, представители властей Чечни отреагировали на распространение коронавируса оригинальными высказываниями. Так, министр по нацполитике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 марта прокомментировал угрозу распространения коронавируса философскими рассуждениями о смерти и заявил, что избежать заражения коронавирусом поможет напиток с медом и лимоном.

Ранее в чеченском сегменте соцсетей распространились сообщения об эпидемии коронавируса, которые вызвали панику у местных жителей. Два жителя Чечни, Рустам Амаев и Аслан Садалиев, публично извинились за эти сообщения, назвав их шуточными. Оба извинения сопровождались комментариями чиновников и врачей, что навело местных жителей на мысль, что Амаев и Садалиев подверглись давлению.

О том, что представляет собой коронавирус и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".