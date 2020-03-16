Чеченские школьники досрочно отправлены на каникулы из-за коронавируса

16 марта 2020, 20:10

Каникулы в чеченских школах с целью профилактики коронавируса продлятся с 17 марта по 25 апреля, сообщили в министерстве образования.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне на 13 марта семь жителей Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирус, а за три последующих дня новых таких случаев не было. В регионе действует горячая линия по коронавирусу, но местные жители пожаловались, что не получают от операторов ответов на вопросы о способах лечения и дефиците медицинских масок.

Завтра, 17 марта, во всех общеобразовательных учреждениях Чечни начнутся весенние каникулы, которые завершатся только 25 апреля. "Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директорам общеобразовательных организаций рекомендовать родителям обучающихся избегать места массового скопления людей", - говорится в сегодняшней публикации на сайте Минобразования Чечни.

Соответствующий указ был подписан министром образования Чечни сегодня, следует из копии документа, опубликованной в Telegram-канале "Спросите у Расула". "Кавказский узел" не может проверить подлинность этого документа.

"Кавказский узел" писал также, что в школах Волгоградской области введено свободное посещение, школьников этого региона досрочно отправят на весенние каникулы с 21 марта.

Ранее министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман. Рамзан Кадыров в своем официальном выступлении призвал не бояться коронавируса, поскольку все люди смертны, и заявил, что избежать заражения поможет вода, смешанная с медом и лимоном, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе" отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".