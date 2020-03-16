Школа в Грозном. Фото: REUTERS/Stringer

16 марта 2020, 20:10

Чеченские школьники досрочно отправлены на каникулы из-за коронавируса

Каникулы в чеченских школах с целью профилактики коронавируса продлятся с 17 марта по 25 апреля, сообщили в министерстве образования.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне на 13 марта семь жителей Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирус, а за три последующих дня новых таких случаев не было. В регионе действует горячая линия по коронавирусу, но местные жители пожаловались, что не получают от операторов ответов на вопросы о способах лечения и дефиците медицинских масок.

Скриншот указа о весенних каникулах в Чечне, https://t.me/askrasul/9679Завтра, 17 марта, во всех общеобразовательных учреждениях Чечни начнутся весенние каникулы, которые завершатся только 25 апреля. "Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директорам общеобразовательных организаций рекомендовать родителям обучающихся избегать места массового скопления людей", - говорится в сегодняшней публикации на сайте Минобразования Чечни.

Соответствующий указ был подписан министром образования Чечни сегодня, следует из копии документа, опубликованной в Telegram-канале "Спросите у Расула". "Кавказский узел" не может проверить подлинность этого документа.

"Кавказский узел" писал также, что в школах  Волгоградской области введено свободное посещение, школьников этого региона досрочно отправят на весенние каникулы с 21 марта.

Ранее министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман. Рамзан Кадыров в своем официальном выступлении призвал не бояться коронавируса, поскольку все люди смертны, и заявил, что избежать заражения поможет вода, смешанная с медом и лимоном, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе" отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дефицит медицинских масок из-за угрозы коронавируса обеспокоил жителей Армении", "Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса", "Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 марта 2020, 20:29

16 марта 2020, 19:53

16 марта 2020, 19:44

16 марта 2020, 18:46

  • Пропавший житель Каспийска найден в СИЗО

    Посетитель махачкалинской мечети "Тангим" Курбан-Магомед Меджидов, который пропал после того, как его увезли силовики, арестован по обвинению в финансировании терроризма.

16 марта 2020, 17:58

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи