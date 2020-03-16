Свободное посещение введено в школах Волгоградской области

16 марта 2020, 16:00

Режим повышенной готовности объявлен в Волгоградской области, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С сегодняшнего дня в школах введено свободное посещение, а 21 марта учащихся досрочно отпустят на каникулы.

Как сообщал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом на юге России был зафиксирован 12 марта. Инфекция выявлена у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. На следующий день губернатор Краснодарского края ввел полуторамесячный запрет на массовые мероприятия в регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы проводится дезинфекция.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

С сегодняшнего дня в Волгоградской области вводится режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Он отметил, что случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено, проинформировала областная администрация на своем сайте.

В школах региона сегодня вводится режим свободного посещения по заявлению родителей, сообщила сегодня заместитель губернатора Зина Мержоева. Она отметила, что для каждого ребенка будет составлен индивидуальный план обучения. "Что касается контрольных, то за это также не нужно переживать: в рамках учебного плана учителя определятся с периодом их проведения. Сейчас самое главное для нас - это здоровье детей. Наши мероприятия распространяются и на негосударственные образовательные организации. Что касается олимпиад и прочих подобных мероприятий, то сейчас по этому вопросу мы на связи с федеральным министерством - ждем рекомендаций", - процитировала Мержоеву "Высота 102".

Весенние каникулы в школах области начнутся досрочно, с 21 марта, со ссылкой на Зину Мержоеву передали сегодня "Новости Волгограда". И в школах, и в детских садах на время действия режима повышенной готовности запрещены массовые мероприятия, информировал сегодня "Блокнот-Волгоград".

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".