Меры безопасности усилены в аэропортах Кубани из-за коронавируса

16 марта 2020, 12:01

Дополнительный персонал привлечен к санобработке и дезинфекции в международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. До конца марта отменены более 50 рейсов из Сочи в Турцию и Израиль из-за угрозы распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом на юге России. Инфекция выявлена у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. На следующий день губернатор Краснодарского края ввел полуторамесячный запрет на массовые мероприятия в регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса усилены в международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы, сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара.

Согласно сообщению, в терминалах внутренних и международных авиалиний круглосуточно работают сотрудники Роспотребнадзора на транспорте, проводится дистанционная термометрия пассажиров самолетов, прибывающих из-за границы. "Предупреждающие и профилактические меры ведутся по технологии, согласованной с Роспотребнадзором Краснодарского края", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Также в аэропортах Кубани усилен контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, проводится дезинфекция поверхностей в пассажирских автобусах, трапов, амбулифтов, для этого привлечен дополнительный персонал.

Кроме того, в аэропортах в два раза увеличили частоту уборки санузлов. Работники медслужбы в аэропортах получили специальные противоэпидемические укладки, в которые входят средства для дезинфекции, оказания первой помощи инфекционным больным и защитная одежда, сообщает сегодня "Юга.ру".

Полсотни рейсов из Сочи в Турцию и Израиль отменены до конца марта

В международном аэропорту Сочи до конца марта отменены более 50 рейсов в Турцию и Израиль, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Авиасообщение Сочи с Китаем прекращено еще 27 января. По данным администрации города, из-за отмены авиасообщения с Китаем курорт потерял 15 тысяч туристов, из-за ограничения полетов в Израиль – еще восемь тысяч туристов.

При этом администрация Сочи рассчитывает, что потери будут компенсированы притоком российских туристов, отказавшихся от зарубежных поездок в пользу Сочи.

"Мы отмечаем снижение иностранных туристов, но в то же время, проведя срез по нашим отелям и гостиницам, отмечаем рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% уровня загруженности отелей", - приводит издание слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".