Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спутниковые снимки показали нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» и носовой части «Волгонефть-239». Возможно, это связано с невозможностью полностью откачать нефтепродукты, указал проект спутникового мониторинга.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа власти отчитались о завершении откачки мазута из затонувших танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. Тогда же власти заявили, что вдоль береговой линии новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Ученые обнаружили нефтепродукты в донных осадках у Джемете, а в Туапсе – на молах, гальке, в реке и приречной растительности.

На спутниковых снимках Sentinel-2 за 20 августа и Planet за 25 августа фиксируются нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «ВН-212» и носовой части «ВН-239». Нефтепродукты распространяются в юго-западном и юго-восточном направлении под влиянием преобладающих ветров и течений. Над носовой частью «Волгнефть-212»загрязнение не фиксируется, указал проект Sky Eye.



"По-видимому, завершение откачки мазута, анонсированное комиссией, просто означает остановку работ, и не равносильно прекращению утечки нефтепродуктов из танкеров. Возможно, это связано с технической невозможностью убрать мазут из танкеров до последних литров", - говорится в публикации.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

"Кавказский узел" также писал, что по результатам другого мониторинга ученые не нашли повышенного содержания нефтепродуктов в воде близ Анапы, однако пользователи соцсети усомнились в этих выводах, указав на следы мазута на побережье. 19 августа спутниковая съемка Planet показала продолжение утечки нефтепродуктов из фрагментов затонувших в Керченском проливе танкеров.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".