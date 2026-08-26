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03:30, 26 августа 2026

Астраханские власти решили снизить лимит на продажу бензина на АЗС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 30 литров на человека в сутки решено снизить лимит на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа лимит на продажу бензина в Астраханской области в 40 литров вновь был введен на заправках, а часть городских АЗС вернулась в ограниченному режиму работы. 17 августа власти сообщили, что вновь вводится режим реализации топлива по четным и нечетным дням с привязкой к государственным регистрационным номерами автомобилей.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил 25 августа в своем телеграм-канале, что на фоне непростой ситуации с топливом в стране поставки в регион "стабильны, без снижения объемов, на уровне прошлого периода". 

Однако Бабушкин отметил "поведение ряда автолюбителей", которые создают "искусственные барьеры" и игнорируют "требования взаимоуважительного отношения, а зачастую - и закона". Именно они, как утверждают губернатор, создают социальное напряжение среди жителей. Он обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой проверить "деятельность лиц, организующих нерегламентированные списки очередности на заправках, а также автолюбителей, бросающих транспорт на центральных магистралях". Из-за них возникают сложности с заправкой у других автомобилистов, появляются очереди в два ряда и возникают аварийные ситуации.

Также Бабушкин отметил, что региональные власти, проанализировав ситуацию и посоветовавшись с поставщиками топлива, решили снизить отпуск топлива в виде 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки. Это, как он утверждает, позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств за день.

В заключении губернатор напомнил, что скоро начало учебного года и нужно уделить особое внимание заправке школьных автобусов, а также автомобилей рыбодобывающих компаний перед началом путины "как ключевой для региона отрасли".

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

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Автор: "Кавказский узел"

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