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02:50, 18 августа 2026

В Астраханской области вновь введены ограничения на заправку по датам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим реализации топлива по четным и нечетным дням с привязкой к государственным регистрационным номерам автомобилей вновь введен в Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа лимит на продажу бензина в 40 литров вновь был введен на заправках, а часть городских АЗС вернулась в ограниченному режиму работы.

Острый дефицит топлива наблюдался в Астрахани в середине июля, но 21 июля губернатор Астраханской области объявил о повышении лимита на продажу бензина до 40 литров в одни руки и открытии всех АЗС "Лукойл" в Астрахани. 28 июля "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В тот же день в Астраханской области отменили систему заправки автомобилей по четным и нечетным дням, а АЗС вернулись к круглосуточной работе. 1 августа водители рассказали "Кавказскому узлу", что на АЗС в Астрахани больше нет ни очередей, ни лимитов. 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал вечером 17 августа в своем телеграм-канале, что ситуация с обеспечением топливом региона остается непростой "по причине осложнения логистики и производства нефтепродуктов под воздействием внешних факторов и сохраняющегося ажиотажного спроса".

Оперативный штаб "по предложению "Лукойла" и "Газпрома" принял решение возобновить режим реализации топлива по четным и нечетным дням с привязкой к государственным регистрационным номерам автомобилей. АЗС, реализующие бензин АИ-92 и АИ-05 продолжат работу по графику. "Это необходимо для того, чтобы концентрировать имеющиеся объемы топлива на определенных станциях, а не распределять их малыми партиями по всей сети", - отметил губернатор.

Кроме того, по его словам, на АЗС будут дежурить сотрудники ДПС и ППС, как и на прилегающих к АЗС магистралях "во избежание конфликтных ситуаций".

Напомним, что власти Астраханской области на фоне дефицита бензина уже вводили систему заправки топливом на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. После введения этой меры очереди на заправках не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. Из-за проблемы с топливом астраханцы стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах, рассказали пользователи соцсети.

Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

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Автор: "Кавказский узел"

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