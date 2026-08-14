Лимиты на продажу топлива вновь введены в Астрахани

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Лимиты на продажу бензина в 40 литров вновь введены на заправках Астрахани и других городов области. Часть городских АЗС возвращается к ограниченному времени работы.

Как информировал "Кавказский узел", острый дефицит топлива наблюдался в Астрахани в середине июля, но 21 июля губернатор Астраханской области объявил о повышении лимита на продажу бензина до 40 литров в одни руки и открытии всех АЗС "Лукойл" в Астрахани. 28 июля "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В тот же день в Астраханской области отменили систему заправки автомобилей по четным и нечетным дням, а АЗС вернулись к круглосуточной работе. 1 августа водители рассказали "Кавказскому узлу", что на АЗС в Астрахани больше нет ни очередей, ни лимитов.

Власти Астраханской области на фоне дефицита бензина ввели систему заправки топливом на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. После введения этой меры очереди на заправках не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. Из-за проблемы с топливом астраханцы стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах, рассказали пользователи соцсети.

Городские автозаправочные станции в Астраханской области снова сокращают время работы и ограничивают продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. С предложениями таких мер выступили представители сетей АЗС "Лукойл" и "Газпром", сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

По словам чиновника, он выслушал доклады представителей топливоснабжающих компаний и согласился с предложением.

"Это позволит снизить сезонный и остаточный ажиотажный спрос с прошлой волны ограничений и стабилизировать запасы горючего. (...) Кратковременный режим ограничения по времени работы позволит не допустить последующей разбалансировки топливореализующей системы", - написал он в своем Telegram-канале.

Бабушкин также пообещал публиковать актуальные графики работы автозаправочных станций, подчеркнув, что ограничения необходимы "для недопущения ухудшения обстановки".

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), по состоянию на 01.45 мск сегодня, топливо есть на 15 заправках Астрахани, при этом на двух АЗС в центре города есть очереди из 20-50 машин.

Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.