Топливный кризис привел к многочасовым очередям на АЗС в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблема дефицита топлива в Астрахани усугубилась: в очереди на заправку теперь приходится стоять часами, а за несколько часов бензин может закончиться, рассказали местные водители.

Как информировал "Кавказский узел", власти Астраханской области на фоне дефицита бензина ввели систему заправки топливом на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера машины. После введения этой меры очереди на заправках не сократились, водители занимают очередь загодя даже у неработающих заправок в надежде купить топливо. Из-за проблемы с топливом астраханцы стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на автобусах, рассказали пользователи соцсети.

Очереди на заправках в Астрахани не сократились, а социальная напряженность из-за топливного кризиса нарастает, заявили местные жители, опрошенные 12 и 13 июля корреспондентом «Кавказского узла». Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов

Новые правила, введенные на АЗС властями, к «особым изменениям не привели», считает 57-летний астраханец Олег Теплищев. «Длина очередей осталась прежней. Люди стоят по 4-6 часов минимум, чтобы заправиться. У всех авто потребление топлива разное и, соответственно, количество бензина, необходимое для движения по транспортным маршрутам, тоже разнится. Ограничения, я предполагаю, отрицательно влияют на автовладельцев», - заявил Теплищев.

Олег отметил, что ситуация на заправках в разных районах города и области разная. Так, в воскресный день 12 июля на некоторых заправках люди занимали очередь с шести утра, бензин же подвозили только к полудню. К 17.00 мск заправится удалось лишь тем, кто занимал очередь с утра, остальные «уезжали ни с чем».

«Конфликты мелкие, возможно, и есть, как и везде. Ну, понятно: жара, нервотрепка. О крупных конфликтах ничего не слышал», - заметил Теплищев.

Водитель маршрутки, представившийся Григорием, сообщил, что ситуация с дефицитом бензина в Астрахани за последнюю неделю ухудшилась. Если раньше водители стояли в очередях на АЗС час-полтора, то на прошедших выходных время ожидания растянулось до восьми часов.

«При этом никто водителей не предупреждает, что бензин вот-вот закончится. Сообщают, когда уже последнюю каплю продали. И вот, представляете, те, кто в очереди на жаре простоял несколько часов (это 20-30 машин), с пустыми баками вынуждены домой ехать. Понятно, что конфликты возникают по всякому поводу», - описал Григорий ситуацию в микрорайоне Бабаевского.

Водитель маршрутного такси отметил, что он и его коллеги успевают заправиться, но ограничения на продажу топлива заставляют их тратить время на заправку ежедневно.

«Думаю, отказаться от этой работы на время, пока ажиотаж спадет. Ну представьте, большую часть рабочего времени мы проводим в очередях. Потом нас на 30 литров заправляют, ну и как с таким объемом работать? Слышал, что те, кто работает по районам - у них вроде как договоренности с АЗС, но на нашу компанию это не распространяется», - сказал Григорий.

Пенсионер Семен Кульбякин также отстоял большую очередь на улице Рыбинской. В очереди водители говорили о том, что в Астрахани образовалась «черная дыра»: в ночное время ни на одной заправки областного центра нет бензина, рассказал он.

«Подвозят бензин в Астрахань к утру, а кое-где к обеду. Его за несколько часов и разбирают, причем, продают всего на трех-пяти АЗС. Это на весь город. Остальные заправки стоят пустые. Дожили», - возмутился пенсионер.

Семен Кульбякин рассказал, что был дважды свидетелем конфликтов на АЗС, когда водители отказывались пропускать вне очереди «спецтранспорт».

«Крику было! Грозились полицию вызвать. Но драк не видел. Так, на голос брали только», - рассказал Кульбякин. Случаев, чтобы в очередях у заправок были брошенные машины и их эвакуировали, он не видел.

О том, что полиция в Астрахани начала эвакуировать автомобили, оставленные без водителя в очередях на АЗС, сообщила 10 июля пресс-служба регионального ГУ МВД. “В ведомстве отмечают, что очереди на АЗС приводят к заторам, конфликтам и рискам ДТП, особенно когда машины занимают крайние полосы, перекрывают автобусные остановки, выезды из дворов и пешеходные переходы”, - писал “Интерфакс-Юг”.

Пенсионер также сообщил журналисту, что он больше не ездит на дачу на машине, а пользуется автобусом. Они с супругой уезжают на дачу в будни, возвращаются в выходные.

«Дорого стало на машине ездить. Берем запас продуктов и с ночевками едем на дачу. У нас там есть газовая плита, маленький холодильник, сейчас вот овощи на огороде созрели. Если что, в сельмаг езжу на велосипеде. Справляемся. Ждем, когда этот коллапс топливный закончится», - сказал Семен Кульбякин.

Житель поселка Началово, представившийся Дмитрием, рассказал, что его двадцатилетняя дочь водит машину. Девушка замужем, учится в университете. В субботу, 11 июля, она дважды стояла в очереди на заправках с нечетным номером машины.

«Скажу коротко: бензина в достатке нет нигде, ни в Астрахани, ни на трассах. Каждый день ситуация усугубляется. Меры властей не работают - ни ограничения по продажам, ни этот «чет-нечет». Заправляться стало дорого и небезопасно. Зять с дочерью ездит на заправки, чтобы ее там не обидели, потому что народ нервный. Могут и за ножи взяться, и женщин за волосы оттаскать. В город стали ездить на общественном транспорте. Машина стоит на приколе во дворе», - рассказал Дмитрий. Он добавил, что в Астрахани зафиксировано как минимум несколько случаев криминального слива топлива из машин.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 00.49 мск сегодня, бензин есть только на трех заправках Астрахани. По части АЗС нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), на многих бензина нет (красные метки). По данным сервиса, свободно купить бензин можно только на одной АЗС ("Газпром" на Боевой улице, лимит - зо литров). Также топливо есть на двух АЗС "Лукойл", но с лимитом отпуска в 20 литров. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

«В Началово пока такого не слышал, но скоро, думаю, и у нас начнут шланги подрезать. Хотим поставить машину к деду во двор: там у него собака злая, не подпустит чужих», - заключил он собеседник.

Астраханский политолог Михаил Долиев* уверен, что «новые правила властей» с заправкой в четные/нечетные дни и ограничением времени работы АЗС «ситуацию особо не улучшили».

«Идея развести потоки машин по дням выглядит логично на бумаге, но на практике очереди никуда не исчезли. Сокращения времени работы заправок только усугубило ситуацию: теперь все пытаются успеть в ограниченное временное окно, из-за чего в часы работы АЗС скапливается еще больше машин. Ну и всегда находятся те, кто пытается пролезть без очереди, игнорируя любые правила и графики», - считает Долиев*.

Вопрос ограничений в 30 литров бензина за одну транзакцию «уже не зависит от мнения обычных людей», поскольку «рамки жестко установлены», полагает он.

«С одной стороны, лимит в 30 литров вынуждает водителей возвращаться на заправку чаще, что только увеличивает общую давку и заставляет людей отстаивать эти многочасовые очереди снова и снова. С другой стороны, если сейчас просто снять это ограничение, бензин на заправках будет заканчиваться в первые же часы работы, и очереди станут еще более агрессивными», - предположил Михаил

По мнению Долиева*, установить правила и ограничения, которые будут действительно эффективными, невозможно. «Всегда находятся исключения - водители, которые лезут в наглую без очереди, пытаются заправиться не в свой день по номеру или просят залить сверху «в канистру». Из-за этого периодически вспыхивают конфликты. Большинство, конечно, покорно ждет, но общая атмосфера в очередях крайне напряженная», - отметил политолог.

Он подтвердил, что были случаи эвакуации «пустых» машин из очередей на АЗС. «Случаи, когда машины оставляют «дежурить» в очереди без водителей, действительно имеют место - люди пытаются хоть как-то сберечь время и нервы. Про эвакуацию таких автомобилей в Астрахани слышно из новостей и чатов, и это логично: брошенные машины наглухо блокируют и без того перегруженные дороги возле АЗС», - пояснил Долиев.

Конфликты, по мнению Михаила, «на заправках вспыхивают постоянно», так как «градус напряжения огромный». «Скандалы случаются регулярно: то из-за тех, кто пытается пролезть «просто спросить», то из-за споров, чей сейчас черед по четным/нечетным дням, то из-за попыток залить бензин в обход лимита», - пояснил он.

Политолог добавил, что если поставить машину «на прикол» у него возникают все чаще. «Стоять часами в очередях, подстраиваться под графики и постоянно испытывать стресс - сомнительное удовольствие. Если поездка не срочная, уже сейчас проще поехать на общественном транспорте, - несмотря на то что все последние десятилетия астраханские власти планомерно уничтожали трамвай и троллейбус, - или пройтись пешком, чем тратить полдня на добычу 30 литров бензина. Умные люди на авто выезжают только в случае крайней необходимости», - описал ситуацию политолог.

Кризисная ситуация, по словам Михаила, сказывается на планах водителей: многим приходится становиться «гораздо менее мобильным». Любые поездки на дальние расстояния или за город астраханцы отменяют или переносят, поскольку «никто не хочет застрять на трассе с пустым баком».

«Жизнь теперь крутится вокруг логистики: «хватит ли бензина доехать и отстоять очередную очередь?». Что касается трат, то расходы выросли. Во-первых, само топливо бьет по карману, во-вторых, из-за невозможности нормально пользоваться личным авто иногда приходится тратиться на такси, а цены на них в пиковые часы тоже взлетели. Да и потерянное в многочасовых очередях время - это тоже чистый убыток», - подытожил Михаил Долиев*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.