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06:00, 5 июля 2026

Житель Астраханской области оштрафован за перевод денег экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штраф за шесть денежных переводов экстремистской организации назначил суд в Астрахани бывшему руководителю местной спортивной организации.

В марте этого года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя "Спортивной федерации дзюдо" Астраханской области.

47-летний мужчина был обвинен в том, что является сторонником экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. По данным следствия, он с помощью расчетного счета совершил шесть денежных переводов на счеты, открытые этой некоммерческой организацией в иностранном банке, пишет 4 июля "Блокнот-Астрахань".

В ходе расследования мужчина дал признательные показания. Советский районный суд признал его виновным и назначил ему наказание в виду штрафа.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня под следствие по статье о публичном оправдании терроризма в интернете попала несовершеннолетняя жительница Астраханской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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