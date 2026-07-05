Житель Астраханской области оштрафован за перевод денег экстремистской организации

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Штраф за шесть денежных переводов экстремистской организации назначил суд в Астрахани бывшему руководителю местной спортивной организации.

В марте этого года было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя "Спортивной федерации дзюдо" Астраханской области.

47-летний мужчина был обвинен в том, что является сторонником экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. По данным следствия, он с помощью расчетного счета совершил шесть денежных переводов на счеты, открытые этой некоммерческой организацией в иностранном банке, пишет 4 июля "Блокнот-Астрахань".

В ходе расследования мужчина дал признательные показания. Советский районный суд признал его виновным и назначил ему наказание в виду штрафа.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня под следствие по статье о публичном оправдании терроризма в интернете попала несовершеннолетняя жительница Астраханской области.

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