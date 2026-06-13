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01:40, 13 июня 2026

Снесен обрушившийся прошлым летом дом в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Астрахани полностью снесли дом на улице Ляхова, где прошлым летом обрушился один из подъездов, 120 собственникам заплатили в общем 7,5 миллиона рублей компенсаций.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля в Астрахани обрушилась часть аварийной пятиэтажки на улице Ляхова. Власти рапортовали, что раненых нет, единственный госпитализированный доставлен в больницу из-за стресса. Дом решено не восстанавливать, часть жильцов получила компенсации за квартиры, остальные будут переселены в жилье маневренного фонда и тоже получат компенсации, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В Астрахани полностью демонтирован многоквартирный дом №6 по улице Ляхова, один из подъездов которого обрушился 28 июля прошлого года, пишет 12 июня "Коммерсант".

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, выплаты за изъятые помещения получили 120 собственников, 49 полностью лишились имущества. Общая сумма компенсаций жильцам составила 7,5 миллиона рублей. Дорогу у снесенного здания, которая была закрыта почти год, открыли.

Напомним, что дом был признан аварийным распоряжением администрации Астрахани от 25 мая 2020 года. Изначально сроком расселения был было названо 1 августа 2022 года, затем его сдвинули на 1 декабря 2024 года. Жильцы дома потребовали от властей обратить внимание на его аварийное состояние: в подвале дома постоянно стоит вода, а по стенам идут трещины.

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Автор: "Кавказский узел"

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