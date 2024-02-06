Жильцы астраханского дома предупредили власти об опасности его обрушения

06 февраля 2024, 08:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы многоэтажного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани потребовали от властей обратить внимание на его аварийное состояние. Они заявили, что опасаются обрушения. Другие горожане, комментируя жалобу жильцов дома в соцсети, раскритиковали чиновников, а также напомнили, что жители регулярно отчисляют взносы на капремонт.

Как информировал "Кавказский узел", жильцы аварийных домов в Астрахани не раз требовали внимания властей, опасаясь угрозы обрушения. В частности, 10 апреля 2023 года жильцы многоэтажного дома на улице 1-я Перевозная рассказали, что из-за сырости стены дома значительно обветшали, что грозит обрушением. В мэрии заявили об отсутствии возможности выдать людям новые квартиры.

16 ноября 2023 года пожилая женщина погибла после обрушения части многоквартирного дома по улице Вокзальная в Астрахани.

Жалоба жителей многоквартирного дома №6 по улице Ляхова в Астрахани на то, что они опасаются за свою безопасность из-за угрозы обрушения, была опубликована сегодня ночью в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

"Власти скорее всего ждут обрушения дома. Подвал дома полностью затоплен, стены в трещинах, фундамент осел. МЧС хотели всех эвакуировать, но после приезда администрации, всё утихло и жителям предложили больше не наводить панику, а идти домой. Дом признан аварийным в 2019 году с износом в 79℅", – сказано в публикации.

К посту прикреплены несколько фотографий, на одной из них показаны несколько десятков человек, стоящих около многоквартирного дома, на других фотографиях показаны сотрудники МЧС около многоквартирного дома.

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 208 тысяч пользователей, на 07.25 мск набрал 153 отметки с реакцией пользователей и 70 комментариев.

"Куда уходят наши деньги на капремонты, и кто на этом наживается?" – задался вопросом Евгений Благородный.

"Жители этого дома, ближайшее время не делайте ремонт", – посоветовал Альберт Самодел.

"Этот дом на Ляхова был общежитием маневренного фонда, пока зданию не присвоили статус жилого дома", – отметил Игорь Морозов.

"В этом доме куда ни взгляни проблемы везде. Проводка, трубы и та далее. Этот дом только сносить и что-то нормальное строить. Но дотянут, рухнет, найдут виновного и все. Это для них проще, чем заниматься реальными делами", – считает Елена Мартова.

"Да ничего они не ждут им все равно. Списать найдут на кого", – заявил пользователь с ником Имя Фимилия.

"Чтобы не доводить до аварийного состояния нужно вовремя делать текущий ремонт. А чтобы управляющая компания делала все это, ее нужно доставать заявлениями, проверками и жалобами. А уж если жители сидят и ждут, когда дом станет аварийным – это их судьба. У нас в АЦКК уже 3-й дом сносят из-за подвалов полных. И в 6-м таких домов, где полные подвалы – не сосчитать", – написала Инна Злых.

На 07.25 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно состояния дома №6 на улице Ляхова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.