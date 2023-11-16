Обрушение многоэтажки в Астрахани. Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

16 ноября 2023, 20:28

Астраханцы стали жертвами обрушения многоэтажки на фоне жалоб жильцов аварийных домов

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Пожилая женщина погибла, еще несколько человек числятся пропавшими без вести после обрушения части многоквартирного дома в Астрахани. Жители аварийных домов в городе не раз требовали внимания властей, опасаясь угрозы обрушения.

Информация о трещине в стене здания поступила в МЧС в 17.57 мск, на место прибыли спасатели, начав проводить эвакуацию жителей, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В 18:27 по адресу Вокзальная площадь, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части третьего и четвертого подъезда частично). По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей.  Предварительно, есть 1 погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести", - сообщил он в своем Telegram-канале.

В другом сообщении он уточнил, что погибла жительница квартиры №77 , ведется поиск жильцов квартир 46 и 56. 
"Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - отметил губернатор.

По его словам, а месте работают специальные службы. 176 человек и 39 единиц техники.  в трех школах города  открыты пункты временного размещения. 

Он отметил, что "версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания".

Дом по улице Вокзальная 1а был построен в 1962 году, следует из данных в открытых источниках.

Жители астраханских ветхих домов заявляли об опасности обрушения

"Кавказский узел" писал, что жители аварийных домов в Астраханской требовали переселения, опасаясь угрозы обрушения

Так,  в апреле жильцы аварийного многоквартирного дома по улице 1-я Перевозная в Ленинском районе Астрахани пожаловались, что из-за сырости стены дома значительно обветшали, и это грозит его обрушением. Крыша дома протекает, проводка неисправна, и затоплен подвал, рассказали они, добавив, что из-за плохих условий члены их семей заболели туберкулезом и бронхитом. В мэрии заявили об отсутствии возможности выдать людям новые квартиры.8 марта жильцы также потребовали переселения, посчитав опасным дальнейшее проживание в разрушающемся здании. Власти рекомендовали жильцам переселиться в квартиры маневренного фонда. В сентябре жители дома заявили, что его разрушение усилилось, и жить в нем стало опасно, а власти не реагируют на требование переселить людей.

3 июля жильцы многоквартирного дома по улице Литейная в Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что их дом длительное время подтапливают канализационные воды, а многочисленные обращения к местным властям не дают результатов.

4 ноября 2022 года власти Астраханской области отчитались о завершении в регионе программы по переселению из аварийного жилья. В Астрахани остаются жилыми дома в ветхом состоянии, и заявки на получение нового жилья находятся на рассмотрении годами, отметили местные жители в соцсети.

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Примечание:

"Жильцы астраханского общежития добились признания здания аварийным", "Астраханцы раскритиковали работу управляющей компании после обрушения балкона",  "В Астраханской области обостряется проблема ветхого и аварийного жилья".

Автор: "Кавказский узел"

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