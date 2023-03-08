Жильцы опасаются угрозы обрушения аварийного дома в Астрахани

08 марта 2023, 20:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жильцы аварийного многоквартирного дома в Астрахани считают опасным дальнейшее проживание в разрушающемся здании, однако их дом не вошел в городскую программу переселения. Власти рекомендовали жильцам переселиться в квартиры маневренного фонда.

Пятиэтажный многоквартирный дом 131 («А», «А1») на улице 1-я Перевозная в Ленинском районе Астрахани был введен в эксплуатацию в 1968 году, как общежитие. Здание включает в себя 220 жилых помещений, общей площадью 6424 квадратных метра. В настоящее время, по информации, полученной корреспондентом "Кавказского узла" от жильцов, в проблемном доме проживает около 350 человек. Дом имеет централизованное водо-, тепло- и газоснабжение. До недавнего времени на первом этаже здания располагался хостел. Сейчас он закрыт. Весь первый этаж нежилой. Согласно распоряжению администрации города (№421-Р), подписанному главой города М.Н. Пермяковой, 24 марта 2021 года этот дом был признан аварийным и подлежащем сносу. Тем же распоряжением сроком окончательного переселения жильцов проблемного дома была определена дата 1 марта 2022 года (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Почти все жильцы до сих пор проживают в аварийном доме, который "на глазах разрушается", рассказали жильцы.

"На первом этаже [аварийного дома] с проезжей части давно рушится кирпич. Один слой уже отвалился. Может произойти обрушение дома. Кругом [на фасаде здания] видны большие щели. На третьем и четвертом этаже образовалась дыра, размером с ладонь. Стены и потолки покрыты плесенью, грибком. Нас одолевают клопы и тараканы. Есть крысы, которые ютятся на трубах подвала. Кошки их ловят. Но проблему это не решает. Все время вода в подвале. Соседки туда заходили, там страшно", - корреспонденту "Кавказского узла" Олеся Бучина.

Тридцативосьмилетняя женщина – мать троих детей, младшему ребенку два года. Женщина сейчас находится в декретном отпуске. Олеся семь лет назад приватизировала в этом доме квартиру на пятом этаже. Все это время, по словам многодетной матери, дом «стремительно ветшал и разрушался». В 2018 году в доме проводился капитальный ремонт. Но его качество Олеся оценила, как низкое.

"Присутствовала при капремонте. Материалы были закуплены дешевые. Линолеум стелили, не соблюдая технологию, на второй год он изоврался. Душевые комнаты сделали с браком, слив не работал правильно, вода уходила в стеныю Заставили рабочих переделать стяжку, но все равно с браком сделали. Поэтому стены по всем этажам в месте, где располагаются ванные комнаты, отсырели, кирпич крошится и разрушается. Обваливается фасад", - рассказала женщина.

По ее словам, она лично и соседи неоднократно писали жалобы в администрацию города и в надзорные органы. "Межведомственная комиссия, которая признала наш дом аварийным, сообщила, что в бюджет мы еще не заложены. Компенсация нам пока не положена. Это будет только в 2027 году. Нам предложили комнату маневренного фонда. Шесть квадратных метров на человека. На два года с подселением. В заявительном характере. Но мы туда не хотим. Мне подселение с моими детьми не нужно. Там, куда нас хотят отселить, другой район – Трусовский. А школа и садики здесь. Менять весь стиль жизни придется", - возмутилась многодетная мать.

Олеся Бучина посетовала, что не спит по ночам, так как боится, что их дом «рухнет». Рядом с домом располагается проезжая часть, по которой постоянно ездят фуры. Здание при этом трясется, штукатурка осыпается, с фасада падают сырые кирпичи. По словам женщины, весь первый этаж проблемного дома отсырел, так как долгое время подвал заполнен водой из-за порыва труб водоснабжения. По всем этажам в ванных комнатах и в квартирах стены и потолки покрыты плесенью и грибком, вентиляция не работает.

"Часто болеем - дети болеют бронхитами. Я долго лежала в больнице с неизвестным вирусом. В доме выявлен очаг туберкулеза. Мы с мужем, с соседями ходили в поликлинику, сдавали анализы. Количество заболевших туберкулезом жильцов нашего дома засекречено", сказала собеседница.

Олеся рассказала историю своих обращений с жалобами по поводу невозможности жизни в аварийном доме. Сначала она писала заявления в мэрию. Ей прислали копию распоряжения администрации города о признании ее дома аварийным и подлежащем сносу. Начальник управления Жилищного управления мэрии Астрахани Н.В. Шелипова 22 февраля 2023 года (№ 07-04-03-518) сообщила заявителям, что «при утверждении новой Программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда и включении многоквартирного дома по ул. 1-я Перевозная, д. 131 в Ленинском районе в план мероприятий данной Программы, администрацией муниципального образования «Городской округ город Астрахань» будет проведена процедура изъятия домовладения […] и работа по отселению граждан из муниципальных жилых помещений [проблемного дома]" (письмо имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В марте 2023 года 15 жильцов проблемного дома обратились с коллективным письмом к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. 6 марта заявители получили из Москвы электронную версию ответа: жалоба передана в региональное управление Следственного комитета для проведения проверки.

Работающая пенсионерка Зоя Бучина проживает на пятом этаже аварийного дома 25 лет. Живет она с дочерью, сыном и внуком. Комнату, площадью 72 квадратных метра, семья приватизировала. Зоя Бучина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в доме система пожарной безопасности фиктивная – "лишь видимость, совершенно не работает". На всех этажах неоднократно происходили пожары из-за отсыревшей проводки.

"Второй месяц на пятый этаж не поступает горячая вода, на других этажах она еле капает. Весь дом вторую неделю отключили от теплоснабжения. Холод в квартирах, мерзнем", - возмутилась пенсионерка.

Зоя Бучина рассказала о том, что по всему периметру здания образовались трещины, которые заметно увеличиваются в размерах, "особенно в левом крыле здания".

"В углу [левого крыла] обрушилась штукатурка, кирпичи превращаются в труху. Когда ложусь спать, ощущение такое, что этот угол вот-вот обрушится. Подойди, толкни - и все рухнет. На втором этаже душевые помещения покрыты плесенью, все обвалилось. Подвал затопило с осени 2022 года. А сейчас до краев вода доходит. Там порыв. Слышно как идет напор воды из трубы. Власти никак не реагируют. Дочь в мэрию писала, соседи - к губернатору. Все отнекиваются, ничего делать не хотят", - рассказала она.

По словам Зои Бучиной, управляющей компании у них нет, "так как дом аварийный". В паспорте же дома указано, что управляющей компанией проблемного дома является "Астраханский центр коммунального хозяйства". Корреспондент "Кавказского узла" попытался туда позвонить, но телефон компании не отвечал.

"Мы никому не нужны. Нас не выселяют, потому что до 2027 года мы не попадаем в программу переселения из аварийного жилья. Нас вообще в марте 2022 года должны были расселить. Маневренный фонд предлагают – шесть квадратных метров временно на два года. Я собственник, столько лет здесь жила. Что мы будем делать вчетвером на 24 квадратах?" - возмутилась собеседница.

Зоя Бучина согласилась, что капитальный ремонт дома был "фиктивным". "Рабочие огромные трещины скобами соединяли. И что за ремонт, если через два года начались такие разрушения. Трубы поменяли, говорят. А они начали рваться. Плесень везде по квартирам и общественным помещениям. Болеем все, часто внук болеет бронхитом. Отопление в этом году отключили 26 февраля. Всю зиму батареи были еле теплыми и влажность высокая. А в правой половине дома всю зиму не было отопления вообще", - рассказала женщина.

Жильцы аварийного дома боятся, что их может постигнуть судьба людей, проживавших в доме, рухнувшем в 2009 году.

Утром 22 июля 2009 года на улице Савушкина в Астрахани обрушилось пятиэтажное общежитие завода "Прогресс", из-под обломков были извлечены тела пятерых погибших. В 2012 году Ленинский районный суд Астрахани приговорил к пяти годам лишения свободы предпринимателя Валерия Пряхина, признанного виновным в гибели жильцов обвалившегося общежития. Бывший начальник строительного участка Анатолий Гончар получил три года лишения свободы условно.

Юрист Сергей Иващенко отметил ряд нарушений конституционных прав граждан (статья 40 Конституции РФ). Прежде всего, жильцы проблемного дома не обеспечены "здоровой и безопасной средой проживания". Юрист отметил, что в статье 32 Жилищного кодекса РФ и в Федеральном законе № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» прописано, что если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы обязаны быть выселены в течение двух дней. Согласно закону, здания с сильным износом, испорченными несущими конструкциями, нарушением санитарных норм не являются жильем. Проживание запрещено на законодательном уровне.

"Но, если государство не обеспечивает жильцов аварийного дома другим жильем или граждане отказываются от квартир маневренного фонда, то жильцы могут на свой страх и риск остаться в аварийном доме. Что мы и видим в случае проблемного дома на улице 1-й Перевозной. Та же ситуация, если государство предложит собственникам квартир аварийного дома неприемлемую денежную компенсацию. Отмечу, что в этом случае жильцы от оплаты коммунальных услуг не освобождаются. Они лишь не вносят плату за капремонт", - заметил Сергей Иващенко.

Он добавил, что согласно пункту 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, собственники приватизированных квартир обязаны снести свою аварийную недвижимость. Если они этого сделать не могут, то, согласно Федерального закона №44 "О контрактной системе в сфере закупок…", обязанность по сносу аварийного жилья может перейти к муниципальной власти. Но в этом случае собственникам приватизированных квартир, а также долей земельного участка и общественных помещений аварийного дома, положена компенсация, рыночная стоимость которой определяется специальной комиссией.

"С собственниками приватизированных квартир будет заключаться соглашение об изъятии у них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд с последующей выплатой им компенсации. Но, понятно, что в случае с этим проблемным домом, это произойдет после того, как статья соответствующих расходов будет заложена в региональный бюджет. А этого пока не произошло", - заметил юрист.

Сергей Иващенко также подчеркнул, что проблемный дом был признан аварийным в марте 2021 года. В то время как вм программу "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилого фонда в 2019-2025 году"!, вошли жильцы домов, признанных аварийными только в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

"Поэтому жильцов проблемного дома чиновники и ориентируют на 2027 год. Но к этому моменту может произойти трагедия. Дом может обрушиться. Поэтому граждане правильно делают, что пишут жалобы во все инстанции", - сказал юрист.

Сергей Иващенко рассказал и о возможной ответственности чиновников мэрии, в случае трагедии. По словам юриста, если обрушение аварийного дома повлечет смерть человека или нескольких человек, чиновники могут быть привлечены к ответственности по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Наказание нерадивым чиновникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы, - предупредил юрист.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.