Жильцы аварийного дома в Астрахани потребовали переселения

13 сентября 2023, 15:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрушение аварийного многоквартирного дома в Астрахани усилилось, и жить в нем стало опасно, а власти не реагируют на требование переселить людей, пожаловались жильцы.

Как писал "Кавказский узел", в апреле жильцы аварийного многоквартирного дома по улице 1-я Перевозная в Ленинском районе Астрахани пожаловались, что из-за сырости стены дома значительно обветшали, и этом грозит его обрушением. Крыша дома протекает, проводка неисправна и затоплен подвал, рассказали они, добавив, что из-за плохих условий члены их семей заболели туберкулезом и бронхитом. В мэрии заявили об отсутствии возможности выдать людям новые квартиры.

8 марта жильцы также потребовали переселения, посчитав опасным дальнейшее проживание в разрушающемся здании. Власти рекомендовали жильцам переселиться в квартиры маневренного фонда.

Жильцы аварийного дома № 131 по улице 1-я Перевозная обратились с коллективным заявлением к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить их конституционное право на безопасное жилье и провести проверку действий властей города. Видеообращение было размещено 4 сентября, в частности, на YouTube-канале "Город 851". Жильцы сообщили, что расселение их многоквартирного дома, который был признан аварийным, не производится, а жить в доме опасно, так как он разрушается.

Авторы обращения заявили, что городские власти «навязывают» им проживание в аварийном доме, «который разрушается». "Просим считать наше обращение официальным обращением", - указали они.

Корреспондент «Кавказского узла» в телефонном разговоре выяснил у жильцов состояние их дома. Многодетная мать Олеся Бучина рассказала, что с апреля разрушение дома усилилось. "Стена еще больше рушится. Кирпич обваливается. Выросли (на фасаде) дерево и тростник между четвертым и третьим этажами. Корнями разрушают кладку. Плесень (в квартирах) еще больше растет. Подвал также затоплен, и течет бесконечно вода. Появились новые трещины на правом крыле до второго этажа", - сказала она.

Жительница дома Юлия Шахавнина подтвердила, что плесень из квартир «никуда не исчезла». Дети, по ее словам, «болеют, не переставая». Жильцы связывают болезни с отсутствием вентиляции в квартирах и с зараженностью стен грибком. "Также страдаем от клопов и тараканов", - сказала Юлия Шахавнина.

Ранее жильцы писали коллективное ходатайство в следственные органы на осмотр аварийного здания, сообщил Андрей Савенков. "Приезжал (в начале сентября) следователь Кировского отдела следственного комитета РФ. Все фиксировали. Сделали фотоотчет. Проверка продолжается. Результатов пока нет. До 15 сентября должны ответить", - сказал он.

Получить по телефону комментарий в администрации Астрахани корреспонденту "Кавказского узла" не удалось: сотрудник мэрии предложил направить в пресс-службу администрации города официальный запрос.

Ранее представители мэрии сообщили жильцам, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу решением мэрии 24 марта 2021 года. Жильцы дома не вошли в муниципальную программу по переселению астраханцев из аварийного жилья в 2019-2025 годах, так как она распространяется только на дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Конституционные права жильцов аварийного дома №131 нарушены, так как жильцы не обеспечены здоровой и безопасной средой проживания, что предусмотрено статьей 40 Конституции, указал юрист Сергей Иващенко. "Если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы должны быть выселены в течение двух дней. Согласно закону, здания с сильным износом, с нарушениями санитарных норм не являются жильем", - заявил Сергей Иващенко, сославшись на статью 32 Жилищного кодекса РФ и на Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» №459-ФЗ.

Юрист отметил, что в течение двух лет администрация Астрахани не может решить проблему выселения жильцов из этого аварийного дома, хотя у властей есть для этого ряд эффективных инструментов: изъятие с выплатой компенсации квартир у собственников и переселение граждан, заключивших договор социального найма, в другие квартиры.

"Да, этот дом не вошел в программу «Переселения граждан города Астрахани из аварийного жилого фонда…». Но так как дом на грани обрушения, чиновники должны решить проблему вне рамок этой программы, так как в случае трагедии и гибели людей во время обрушения руководство города будет привлечено к уголовной ответственности по статьям о «халатности» (статья 293 УК РФ) и «причинение смерти по неосторожности» статья 109 УК РФ)", - предупредил Сергей Иващенко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.