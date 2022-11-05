Астраханцы раскритиковали отчет властей о переселении из аварийного жилья

05 ноября 2022, 07:15

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Власти Астраханской области отчитались о завершении в регионе программы по переселению из аварийного жилья. В Астрахани остаются жилыми дома в ветхом состоянии, и заявки на получение нового жилья находятся на рассмотрении годами, отметили местные жители во "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", еще в 2009 году власти Астраханской области отмечали, что в регионе обострена проблема ветхого и аварийного жилья. В 2012 году область вошла в рейтинг регионов-аутсайдеров по доле ветхого и аварийного жилья в общей площади всего жилищного фонда. 17 июля 2019 года глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, а также два его предшественника были заподозрены в махинациях на 47 миллионов с аварийным жильем. После проверок к следователям были доставлены более 20 чиновников и бизнесменов.

Власти Астраханской области завершили программу по переселению жителей из аварийного жилья. До конца года новоселье справят почти 3000 человек, сообщило 4 ноября РИА "Волга" со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.

Отчет властей Астраханской области о завершении программы по переселению из аварийного жилья был размещен 4 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе Типичная Астрахань", на которую подписаны около 124 тысяч пользователей. На 06.45 мск 5 ноября эта запись набрала 26 отметок с реакцией пользователей и 33 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала отчет властей.

"Всё, завершается уже? Ух, ты! Молодцы ведь. Вся центральная часть города в деревянных руинах, коим более 100-150 лет, а они уже переселили всех", – написал Роман Сологуб.

"Куда она завершается? В городе ещё много аварийного жилья", – отметил Юрий Мишленов.

"Программа закончилась, необходимость переселения осталась", – подчеркнул Алексей Сердюков.

"Ну вот, а мы и не заметили. Я не пойму, полгорода живёт в трущобах, а у них уже всё завершилось. Просто плакать хочется", – пожаловалась Анна Наровская.

"Как жили люди в хибарах. Так и живут", – заявил пользователь с ником Ксения Ксения.

"Программа завершается, а жилья нет", – написал Виктор Баднин.

"Ни одного комментария от тех, кто получил жилье. Люди есть такие?" – спросила Ирина Колпикова.

"Жизни не хватает дождаться сноса. С 2005 года обещают и еще до 2030-го. И это центр Селенья, рядом красуется единственный в Поволжье театр, и наше аварийное жилье еще до 1917-го года построенное. Руководство городом меняется, а воз и ныне там", – подчеркнула Наталья Шангина.

"Неправда, деньги получают только через суд, жилья нового не дождаться", – указала Оля Мурсалимова.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 22 июля 2009 года на улице Савушкина в Астрахани обрушилось пятиэтажное общежитие завода "Прогресс", под обломками обнаружили тела пятерых погибших. Позже Ленинский районный суд Астрахани приговорил к пяти годам заключения предпринимателя Валерия Пряхина, признанного виновным в гибели жильцов. Еще один обвиняемый, бывший начальник строительного участка Анатолий Гончар, получил три года лишения свободы условно.

По версии следствия, здание общежития еще в 1997 году было признано аварийным, однако часть его помещений самовольно была переделана в квартиры бригадой под руководством Гончара по указанию Пряхина. Предприниматель хотел получить под строительство торгового центра земельный участок напротив Кремля, для чего требовалось расселить проживающих там в ветхом доме людей, заявило следствие.

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