Следком озвучил претензии к главе астраханского Минстроя

17 июля 2019, 12:23

Действующий глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, а также два его предшественника заподозрены в превышении полномочий и мошенничестве на 47 миллионов. Против местных чиновников и предпринимателей расследуются дела о переселении людей из аварийного жилья, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского "по тематике аварийного жилья".

И.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области подозревается по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

По версии следствия, с 2015 года "по настоящее время" действующий и двое бывших руководителей областного Минстроя превысили полномочия, предоставив некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидий из бюджета для оплаты услуг коммерческой компании "вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области".

"В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области исполняет Олег Гужвинский, информирует сайт министерства.

Следователи возбудили 17 уголовных дел против чиновников и строителей

Кроме того, следователи предположили, что бывшие и действующие чиновники муниципалитетов при реализации программ переселения из аварийного жилья заключали контракты на строительство многоквартирных домов в Астрахани и районах области и подписывали акты о приеме работ, зная, что работы не выполнены.

Два начальника отделов администраций Советского и Кировского районов Астрахани, по версии следствия, не включили в программу переселения из аварийного жилья многоквартирные дома, хотя располагали такой возможностью. Один из чиновников, кроме этого, "рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не принял мер к своевременному проведению технического обследования", сообщило управление СКР.

Всего возбуждено 17 уголовных дел. Кроме и.о. министра строительства и ЖКХ и двух его предшественников, в мошенничестве подозреваются бывший первый замглавы Минстроя, глава Астраханского сельсовета, начальник отдела администрации Кировского района Астрахани, бывший начальник отдела администрации Советского района Астрахани, бывший глава Наримановского района, бывший сотрудник областного стройнадзора, начальник отдела администрации Астрахани, замглавы администрации Камызякского района, бывший замглавы этого района, директор и замдиректора "Дирекции по реализации целевых программ" и два индивидуальных предпринимателя, занимающиеся строительством.

"Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти", - отмечается в сообщении управления Следкома.

Напомним, что сообщениям о задержании Гужвинского предшествовала критика замгенпрокурора в ЮФО Андрея Кикотя в адрес министерства. 16 июля Кикоть назвал "злоупотребления чиновников и недобросовестность подрядчиков" основными причинами проблем с переселением людей из аварийного жилья после того, как на качество жилья для переселенцев жители области пожаловались Андрею Кикотю и врио губернатора Игорю Бабушкину.

В регионе "десятки домов не включены в программу расселения жилья и капитального ремонта", а сроки расселения 900 домов, которые должны были отремонтировать еще в 2017-2018 годах, неправомерно завышены, констатировал Андрей Кикоть, назвав недовольство людей "обоснованным". "Как вы вообще принимали в эксплуатацию эти дома? Там же явно видны хищения денежных средств, люди два года живут в ужасных условиях", - сказал он.

Заместитель генпрокурора потребовал изменить в регионе систему расселения из аварийного жилья, а чиновников привлечь к ответственности "всех виновных должностных лиц" и взял результаты рассмотрения обращений граждан под личный контроль.