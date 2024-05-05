Зурабишвили наложила вето на проект закона о налоговой амнистии

05 мая 2024, 08:46

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие послабления для частных лиц и предпринимателей, заявив, что законопроект противоречит евроатлантическому курсу страны.

Как информировал "Кавказский узел", 9 апреля стало известно, что власти Грузии инициировали поправки в Налоговый кодекс, предполагающие амнистию для частных лиц и предпринимателей, мотивируя решение стабильным ростом экономики.

Поправки в Налоговый кодекс, предполагающие амнистию для частных лиц и предпринимателей, противоречат евроатлантическому курсу Грузии и поэтому президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2" сообщение офиса президента Грузии.

Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето в отношении всех тех законопроектов, которые противоречат европейским стремлениям Грузии. Решение президента поддержала оппозиция, отметил телеканал.

Вето наложено на проект закона, который в том числе предлагает ряд налоговых льгот компаниям и частным лицам, решившим перевести свои активы из офшоров в Грузию. Законопроект ранее был инициирован правящей партией "Грузинская мечта". Противники закона заявили, что он превратит страну в центр теневых денег и поможет миллиардеру и основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили избежать западных санкций, пояснил Сivil.ge.

Напомним, 14 февраля Зурабишвили призвала принять Грузию в Евросоюз ради безопасности. При этом 14 декабря 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября 2023 года, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека.

Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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